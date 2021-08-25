Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimindeki düşüşü değerlendirdi Açıklaması
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimindeki düşüşü değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimindeki düşüşü değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Ekonomi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, 2021 yılında 2020'ye göre bal üretiminde ciddi düşüşler yaşadıklarını belirterek, "Gerek çam balında özellikle yüksek yayla ballarında ciddi bir üretim düşüklüğü var. Bunun sebebi de yaşadığımız afetler ve küresel iklim değişikliğidir.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, 2021 yılında 2020'ye göre bal üretiminde ciddi düşüşler yaşadıklarını belirterek, "Gerek çam balında özellikle yüksek yayla ballarında ciddi bir üretim düşüklüğü var. Bunun sebebi de yaşadığımız afetler ve küresel iklim değişikliğidir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Artvin'e gelen Şahin, Kafkasör mevkisinde faaliyet gösteren bir arıcının işletmesini ziyaret etti.

Şahin, burada gazetecilere, küresel iklim değişikliğinden en fazla arıların etkilendiğini söyledi.

Ülkenin değişik yerlerinde ciddi orman yangınları yaşandığını ve arıcılığın bundan son derece olumsuz etkilendiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 8-9 bin civarında kovan arı yandı. Bu yanan kovan Türkiye arı varlığının 13'te biridir. Bu yanan arılar karşılanabilir. Bizim burada yapmamız gereken ilk şey orman yangınından sonra yaş kalan ağaçların kesilmemesi. İkincisi, orada mutlak suretle aşılama uygulamamız lazım acil olarak. Üçüncüsü, orada artık yeni ormanlar yerine oradaki kozalardan yeni ağaçların filizlenmesini beklememiz gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Şahin, 2021 yılında 2020'ye göre bal üretiminde ciddi düşüşler yaşadıklarını ifade ederek, "Gerek çam balında özellikle yüksek yayla ballarında ciddi bir üretim düşüklüğü var. Bunun sebebi de yaşadığımız afetler ve küresel iklim değişikliğidir. Bu konuda arıcılarımızın bankalara olan borçlarının acil ertelenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gelecek yıllar için özellikle kültür bitkilerine biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, çiftliklerde, kırsal alanlarda lavanta gibi bazı bitkileri ön plana çıkararak bunlardan bal üretiminin sağlanması gerektiğini aktardı.

Şahin, tüm dünyada Kovid-19 salgını döneminde bal ve arı ürünlerine talebin artması nedeniyle tüketicileri sahte ve kalitesiz ürünlere karşı uyararak, şunları söyledi:

"Arı sütünün insan sağlığına katkısı, özellikle propolisin antimikrobiyal ve antiviral özellikleriyle insan vücudunun bağışıklığını artırdığı bilimsel bir gerçek. Bu ürünlerin Kovid-19'a karşı çok iyi bir direnç sağladığı tüm dünyaca kabul ediliyor. Ancak sokak ortasında gördüğümüz propolisi alıp tüketmek yerine markalı, bilinen yerlerden propolis almak daha evladır çünkü ülkemizde yurt dışından özellikle Çin'den ne olduğu belirsiz propolisler de giriş yapıyor. Bu konuda vatandaşlarımızın da biraz uyanık olması gerekiyor."

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimindeki düşüşü değerlendirdi Açıklaması
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimindeki düşüşü değerlendirdi Açıklaması
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimindeki düşüşü değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretimindeki düşüşü değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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