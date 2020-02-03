Türkiye-Afrika İş Konseyleri başkanları 2020'nin ilk toplantısını Kayseri'de yapacak

03.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:40

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri başkanları, bu yılın ilk toplantısını Kayseri'de gerçekleştirecek.

DEİK Türkiye Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinden 17 büyükelçi ile 40'a yakın iş konseyi başkanının katılacağı toplantının 8-9 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

2020'nin "Afrika" yılı ilan edildiğini anımsatan Gözbaşı, Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretin "Birlikte Kazanalım" sloganıyla artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Afrika'nın yıllarca birçok ülke tarafından sömürüldüğüne dikkati çeken Gözbaşı, "Afrika halkı bizim asıl amacımızın birlikte kazanmak olduğunu çok iyi biliyor. Afrika'da Türk bayrağının olduğu her yerde karşılıksız iyiliğin olduğunu biliyor." dedi.

Toplantının iş birliğini artırmayı hedeflediğini vurgulayan Gözbaşı, "Afrika'yla kültürel ve tarihsel birlikteliğimiz var. Afrika halkının bize güvenini, onlara ve bize kazanç olarak döndürmek istiyoruz. Kurmak isteğimiz iş birliğiyle Afrika ve halkı layık olduğu yerlere gelecektir. Zaten bizim ticaret anlayışımız karşılıklı kazanmak üzerine kurulu." şeklinde konuştu.

Gözbaşı, Türkiye'nin Afrika pazarını iyi değerlendirmesi için bu tarz toplantıların önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Afrika pazarının ne kadar önemli olduğunu, onların bize ne kadar ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu şansı iyi kullanmamız lazım. Bizi Afrika pazarında rakiplerimizden ayıran birçok özellik var. Afrika ile kültürel ve coğrafi bağımız var. Bu ülkelerdeki Çin etkisini azaltıp, rakiplerimizin önüne geçebiliriz. Erciyes toplantımızda mevcut sorunların giderilmesi, karşılıklı iş birliğinin artırılması yolunda çok önemli kararlar alınacağına inanıyorum."

Kaynak: AA