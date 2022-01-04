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Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Ordu'da yapılacak

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Ordu'da yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 19-27 Ocak tarihlerinde Ordu'da düzenlenecek.

ORDU (AA) - Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 19-27 Ocak tarihlerinde Ordu'da düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyona, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona 81 ilden yaklaşık 6 bin sporcunun katılacağı belirtilen açıklamada, "Halil Dürüst anısına yapılacak şampiyona, Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilecek. Turnuva kayıtları 13 Ocak tarihine kadar kulüp bilgi sistemi üzerinden çevrim içi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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