Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu puan durumu ne, Türkiye kaçıncı?

Dünya Kupası yolculuğuna Gürcistan deplasmanında başlayan Türkiye'nin, E Grubu'ndaki sıralamadaki yeri futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında. Millilerin elde edeceği sonuca göre puan durumu ve gruptaki konumu netlik kazanacak.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMİ

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahne alıyor. E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile rekabet edecek olan ay-yıldızlı ekip, ilk sınavını deplasmanda Gürcistan karşısında veriyor. Bu mücadele, grubun zirvesi için kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor. Milliler, galibiyetle moral bulmayı ve Dünya Kupası yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

GÜRCİSTAN KARŞISINDAKİ REKABET TARİHİ

Türkiye ile Gürcistan bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda milli takımımız 4 galibiyet elde ederek rakibine üstünlük sağladı. Ay-yıldızlılar, bu istatistiği geliştirmeyi ve elemelerde avantajlı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

MAÇIN SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan – Türkiye karşılaşması, grup etabının en belirleyici müsabakalarından biri olarak öne çıkıyor. Mücadelenin başlama saati ve yayın bilgileri, taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN KADRODA YOK?

Milli futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihiyle karşılaşmaya ilk 11'de başlamadı. Ancak başarılı oyuncu yedek kulübesinde yer alıyor ve ilerleyen dakikalarda oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor.

SAHAYA ÇIKACAK 11'LER

Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye : Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus, Kenan.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ E GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçları bugün başlıyor.