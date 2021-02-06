'Turkish Souq' ile Türk ürünleri dünyaya açılıyor
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'Turkish Souq' ile Türk ürünleri dünyaya açılıyor

06.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:13
'Turkish Souq' ile Türk ürünleri dünyaya açılıyor

TEKNOLOJİ ve Elektronik Hizmetleri A.Ş. (PTTEM) ve Katar Posta Teşkilatı iş birliği ile kurulan e-ihracat platformu Turkish Souq, Türk ürünlerine tüm dünyadan tek tıkla ulaşılabilmesine imkan sağlıyor.

TEKNOLOJİ ve Elektronik Hizmetleri A.Ş. (PTTEM) ve Katar Posta Teşkilatı iş birliği ile kurulan e-ihracat platformu Turkish Souq, Türk ürünlerine tüm dünyadan tek tıkla ulaşılabilmesine imkan sağlıyor.

Türkiye'den tüm dünyaya güvenli ve kaliteli alışverişin adresi olan Turkishsouq.com, yurtdışına satış yapacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'e (KOBİ) büyük fırsat sunuyor. Turkish Souq'dan satın alınan ürünler, doğrudan alıcısına teslim ediliyor. Turkish Souq rekabetçi bir fiyatlandırma sistemi ile güçlendirilerek, geniş ürün yelpazesi ile uluslararası bir alışveriş ve nakliye deneyimi sunuyor. Sipariş verilen ürünler, Türkiye'den yola çıkarak, tüm ülkelerdeki müşterilerin adreslerine teslim ediliyor. Turkish Souq platformu içerisinde 500 binden fazla ürün bulunuyor. Türk ürünlerinin tek bir merkezden tüm dünyaya doğrudan pazarlamanın en kolay yolunu sunan Turkish Souq, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası, mobilya, dekorasyon, bijuteri, saat, güneş gözlüğü, sağlık, güzellik ürünleri, spor ekipmanları, iş, ofis, endüstriyel ürünler, oyuncak ve birçok farklı kategoride ürünün yurt dışına satılmasına olanak sağlıyor. Türk ürünlerinin Katar ve MENA Bölgesi'ne (Orta Doğu, Kuzey Afrika) satışını sağlamak için yola çıkan Turkish Souq, şimdi tüm dünyada KOBİ'lerin yurt dışına satışlarını artırıyor. Ayrıca dünya çapında gücünü giderek artıran Turkish Souq, global ölçekte çok daha aktif olarak e-ihracat yapılmasına imkan tanıyacak.


'Turkish Souq' ile Türk ürünleri dünyaya açılıyor
'Turkish Souq' ile Türk ürünleri dünyaya açılıyor
'Turkish Souq' ile Türk ürünleri dünyaya açılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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