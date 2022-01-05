Turkcell Süper Kupa 2021'in sahibi Beşiktaş

STAT: Ahmed Bin Ali

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

9'uncu dakikada Pjanic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, topu göğsüne almak isterken topa Bünyamin müdahale etti. Bu top, altıpasın hemen önündeki Josef'in önüne düştü. Josef'in zayıf vuruşunda top auta gitti.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Beşiktaş, 15'inci kez düzenlenen Süper Kupa'nın sahibi oldu.