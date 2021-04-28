SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
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SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG SporMithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ? Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ALG Spor yarı finale yükseldi.

SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ? Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda Kayseri Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ALG Spor yarı finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Ligi çeyrek final karşılaşmaları Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde başladı. Günün ilk maçında ALG Spor Kayseri Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçta baştan sona üstün oynayan ALG Spor ilk yarıda Esther Upkong Sunday, ikinci yarıda Basira Toure'nin attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada 2 şutu direkten dönen Basira Toure, attığı golle ligde gol sayısını 6'ya yükselterek gol kraliçeliğinde ilk sıraya yükseldi.

Maçın ardından açıklama yapan ALG Spor Teknik direktörü Aslı Canan Sabırlı, çeyrek final karşılaşmasında ALG Spor'a yakışır bir şekilde oynadıklarını belirterek, "Bu oyun kalitemizi sürdürmeye devam edeceğiz ve inşallah finale kadar gol yemeden namağlup ilerleyeceğiz. Sporcularımızın ayağına sağlık onlara çok teşekkür ederim. Umuyorum, ALG Spor olarak hedefimize sakatlık olmadan ulaşacağız" dedi.

Maçın oldukça güzel olduğunu söyleyen ALG Sporlu Kezban Tağ, "Bence çeyrek finale yakışır bir maç oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir maçtı, zorlu oldu. Önümüzde yarı final var, hakkımızda hayırlısı olur" diye konuştu.

ALG Spor'dan Medine Erkan da "Maç bizim için çeyrek finale yakışır bir maç oldu. Hocalarıma, arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Kayseri Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımının genç bir ekip olduğunu söyleyen teknik direktör Sercan Erdoğan ise "Takımımız genç, Buraya mücadele etmeye çıktık, mücadele de ettik. Maçı 2-0 ALG Spor kazandı ama biz çok şey kazandık. Tecrübe kazandık, bu ligi soluduk. Kızlarımız nasıl mücadele edeceklerini gördü. 16-17 yaşındaki kızlarımız 10 günde 4 maça çıktı, 90'ar dakika mücadele ettiler. Biz gayet memnunuz" diye konuştu.

Kayseri Gençlerbirliği'nden Dilan Aslan, takım olarak maçta 90 dakika mücadele ettiklerini söyleyerek, "Son dakikaya kadar mücadelemizi bırakmadık. Hep birlikte elimizden geleni yaptık. Yarıfinale çıkan ALG Spor'a başarılar dilerim" dedi.

SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor
SPOR Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk yarı finalist ALG Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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