Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş şampiyon oldu
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Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş şampiyon oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde Beşiktaş şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor KompleksiHakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Betül Nur YılmazBeşiktaş Vodafone: Fatma Şahin, Esra Erol, Berna Yeniçeri (Dk. 46 Demet Bozkurt), Çiğdem Belci, Jessica Çarmıklı, Didem Karagenç, İrem Eren (Dk. 46 Melike Öztürk), Elif Keskin (Dk.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz

Beşiktaş Vodafone: Fatma Şahin, Esra Erol, Berna Yeniçeri (Dk. 46 Demet Bozkurt), Çiğdem Belci, Jessica Çarmıklı, Didem Karagenç, İrem Eren (Dk. 46 Melike Öztürk), Elif Keskin (Dk. 90+3 Zeynep Gamze Koçer), Arzu Karabulut, Başak Gündoğdu (Dk. 46 Berivan İçen), Yağmur Uraz (Dk. 90+5 Eylül Tekten)

Fatih Vatanspor: Ezgi Çağlar, Beyza Kocatürk, Yeliz Açar, Selin Hasbal (Dk. 77 Elif Görmez), Bilge Su Koyun, Cansu Nur Kaya, Altun Sancar (Dk. 84 Fatma Ataş), Sebati, Zelal Baturay (Dk. 77 Rukiye Çiçek), Madiba, Şehriban Dülek

Goller: Dk. 58 Esra Erol, Dk. 74 Melike Öztürk (Beşiktaş Vodafone)

Kırmızı kart: Dk. 66 Didem Karagenç (Beşiktaş Vodafone)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cansu Nur Kaya, Dk. 53 Zelal Baturay, Dk. 60 Şehriban Dülek (Fatih Vatanspor)

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen Beşiktaş Vodafone, şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, ilk sarı kartını 49. dakikada gören Didem Karagenç'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı Hasan Büyükdoğan, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da protokol tribününden izledi.

Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, Turkcell Kadınlar Ligi finali 4 farklı kanalda yayımlandı. Türk televizyonculuk tarihine geçen final D Smart 82 nolu kanal, TRT spor, Sky 360 ve Sports Tv'de ayrı ayrı spikerler tarafından anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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