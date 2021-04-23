Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 23 Nisan coşkusu
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Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 23 Nisan coşkusu

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 23 Nisan coşkusu
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Spor

Turkcell'in Türkiye Futbol Federasyonu'yla imzaladığı anlaşmayla adı Turkcell Kadın Futbol Ligi olan Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan 16 takımın kaptanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için hep birlikte Türk Bayrağı açtı.

Turkcell'in Türkiye Futbol Federasyonu'yla imzaladığı anlaşmayla adı Turkcell Kadın Futbol Ligi olan Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan 16 takımın kaptanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için hep birlikte Türk Bayrağı açtı.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı.

Bayramı kutlamak için ligde mücadele eden 16 takımın da kaptanı Türk Bayrağı açtı. Kutlamaya, Adana İdmanyurduspor kaptanı Songül Ece Altınöz, Konak Belediye Spor'u kaptını Yaşam Göksu, Karadeniz Eregli Belediyespor kaptanı Özlem Gezer, ALG Spor kaptanı Emine Ecem Esen, Beşiktaş A.Ş. kaptanı Başak Gündoğdu, Fatih Vatan Spor kaptanı Yeliz Açar, AMED Sportif Faaliyetler kaptanı Büşra Becerikli, 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü kaptanı Beyza Nur Aslan, Hakkarigücü Spor kaptanı Özlem Kaya, Kireçburnuspor kaptanı Nurcan Çelik, Kayseri Gençler Birliği kaptanı Elvin Kılınç, Dudullu kaptanı Dilan Erkul, FOMGET Gençlik ve Spor kaptanı Damla Köse, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü kaptanı Merve Şıkkibar, Ataşehir Belediyespor kaptanı Nagehan Akşan ve İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor kaptanı Arife Şentürk katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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