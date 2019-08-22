Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni aşmayı başardı

22.08.2019 12:26

Türk yüzücü Emre Erdoğan açık denizde dünyanın en zorlu yüzme parkurları arasında gösterilen Tsugaru Boğazı'nı geçmeyi başardı.

Çanakkale, Marmaris, Datça ve Kaş'ta düzenlenen ulusal organizasyonlarda defalarca Türkiye şampiyonu olan, yurt dışında da "Ocean's Seven" adıyla bilinen dünyanın en zorlu yüzme parkurlarından Cebelitarık, Manş ve Catalina'yı aşan Emre Erdoğan, 20 Ağustos'ta Japonya'da Tsugaru Boğazı'nda kulaç attı.

Erdoğan, Shirakami Misaki Hokkaido'dan Shimokita'ya toplam 30 kilometrelik mesafeyi 7 saat 36 dakika 17 saniyede yüzdü.

Denizanası ve köpekbalığı dolu suda son 4 kilometreye kadar dünya rekoru hızıyla yüzen Emre Erdoğan, akıntı nedeniyle sudan dünyanın en iyi 4'üncü derecesi ile çıktı.

Yüzerken ona eşlik eden teknede eşi Gizem ve babası Nejat Erdoğan'ın beslenme, sayaç ve moral desteğiyle boğazı aşmayı başaran Erdoğan, denizden çıkınca Türk bayrağına sarılarak sevincini gösterdi.

"Çok mutluyum"

Emre Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocean's Seven parkurlarından 4'üncüsünü de tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "Gerçekten Allah yardım etti ve kuvvet verdi. Çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Ülkemizin bayrağının burada olması beni çok gururlandırıyor." dedi.

"Denizin Everesti" olarak bilinen Tsugaru Boğazı'nda yüzerken eşi ve babasının kendisine büyük destek verdiğini ifade eden Erdoğan, "Hava çok sertti, o nedenle çok zorlu bir parkur oldu. Aile gerçekten çok önemli. O kadar acı çekerken onların o umut dolu gözleri için bile o güçlüğü yeniyorsunuz." diye konuştu.

Emre Erdoğan, yeni hedefinin İrlanda ve İskoçya arasındaki "Kuzey Kanalı" olabileceğini de kaydetti.

Bugüne kadar 39 yüzücünün aşmayı başardığı Tsugaru Boğazı'nı geçme rekorunu ABD'li yüzücü Steven Munatones, 1990 yılında elde ettiği 6 saat 11 dakika ile kırmıştı.

Kaynak: AA