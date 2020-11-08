Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı
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Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı

08.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:52

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın geçtiğimiz gece görevden alınması hakkında Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, dikkat çeken değişikliğin 'döviz kurundaki hızlı artış' ile ilgili olduğunu söyledi. Yetkili, "Dövizdeki yükseliş tüm beklentilerin hızla üzerine çıktı. Bazı adımların etki edebileceği beklentisi vardı ama bu da gerçekleşmedi" dedi.

Reuters'a açıklama yaptığı iddia edilen AK Parti yönetiminden bir yetkili, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması sonrası yerine getirilen eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 'zor bir görevle' karşı karşıya olduğunu, ancak TL'nin altında olduğu baskıyı hafifletebilecek güçlü bir isim olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Aynı yetkili, "Ağbal zekice hamleler yapacaktır" dedi. Murat Uysal'ın ise görevden, döviz kurundaki hızlı artış sebebiyle alındığını belirtti.

"BU İŞ İÇİN UYGUN BİR İSİM"

Londra merkezli Bluebay Varlık Yönetimi'nden stratejist Timothy Ash ise"İyi bir teknokrat olarak isim yapmıştı. Aslında bu iş için uygun bir isim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, cuma gece yarısı görevinden alınmış yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atanmıştı.

Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı
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