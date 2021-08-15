HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde yaptığı 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Rusya'ya gerçekleştirildi.

LALE KÖKLÜ - Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde yaptığı 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Rusya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolar oldu.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32'sine denk gelen 526 milyon 818 bin dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.

Geçen yıl söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen 463 milyon 508 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde Rusya'ya 705 bin 182 ton yaş meyve sebze satıldı.

İhracatta Rusya'yı 186 milyon 496 bin dolarla Almanya, 141 milyon 120 bin dolarla Romanya, 132 milyon 287 bin dolarla Irak, 91 milyon 177 bin dolarla Ukrayna takip etti.

"Tek bir pazara ve ülkeye bağımlı kalmak istemiyoruz"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli bir konumda olduğunu söyledi.

İhracatın büyük kısmının Rusya'ya yapıldığını aktaran Sin, şunları kaydetti:

"En fazla ihracatı Rusya'ya yapıyoruz. Yeni pazarlar bulma peşindeyiz. Bu süreç ve devamlılık işidir. Mesela Çin ile bir diyaloğumuz var. Bir ülkeye ihracat yapabilmeniz için iki ülke arasında zirai karantina anlaşmalarının bitmiş olması lazım. Uzak Doğu pazarı bizim hedef pazarlarımız arasında, Çin, Endonezya, Singapur, Güney Kore... Bu pazarlara da kısmen bir ihracatımız var. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Devamlı ilgili bakanlıklarımızla, yurt dışı temsilciliklerimizle diyalog halindeyiz."

Sin, yaş meyve sebze konusunda Türkiye'de ciddi bir üretimin olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman tek bir pazara ve ülkeye bağımlı kalmak istemiyoruz. Dünyadaki gelişmeler zaman zaman değişebiliyor, yani siz bir pazara mahkum olduğunuzda jeopolitik gelişmelerin, siyasi gelişmelerin etkileri, sıkıntıları olabilir. Hükümetin de yeni pazarlar, fuarlar bulma, ticaret heyeti oluşturma konularında desteği var. Uzak Doğu, Balkan ülkeleri, Avrupa Birliği dahil devamlı arayış içerisindeyiz."

Yılın ilk 7 ayında en çok yaş meyve sebze ihraç edilen ülkeler

Türkiye'nin, ocak-temmuz döneminde en çok yaş sebze meyve ihracatı yaptığı 5 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışı şöyle oluştu:

ÜlkeOcak-Temmuz 2020 (Dolar)Ocak-Temmuz 2021 (Dolar)Değişim (yüzde)

Rusya Federasyonu463.508.082526.818.57214

Almanya163.319.546186.496.48314

Romanya106.604.945141.120.16632

Irak83.771.300132.287.68758

Ukrayna86.692.65291.177.2835

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı
HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı
HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı
HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı
HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten...
Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten...
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek büyüme beklentisini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek büyüme beklentisini yükseltti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener
Magazin Alişan Berdan Mardini Burcu Esmersoy Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HATAY/MERSİN - Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:37:48. #1.14#

title