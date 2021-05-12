Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Eroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Eroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Eroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bayramların manevi arınma ve muhasebe günleri olduğunu belirterek, "Bu vesileyle açlar, sefiller, yatakları olmayan garipler, her türlü insanlık dışı muameleye maruz kalan mazlumlar unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bayramların manevi arınma ve muhasebe günleri olduğunu belirterek, "Bu vesileyle açlar, sefiller, yatakları olmayan garipler, her türlü insanlık dışı muameleye maruz kalan mazlumlar unutulmamalı." ifadesini kullandı.

Eroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarih boyunca büyük badireler atlatan insanlığın, bugün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok zor bir süreç yaşadığını bildirdi.

Bu süreçte, sevinç günleri bayramlara olan hasretin daha da derinleştiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Düşünüp tefekkür edildiğinde, yaşanan her sevincin ya da üzüntünün temel sebebinin insanın kendisi olduğu görülmektedir. Asıl çaba, kabul edilebilir, yaşanabilir bir geleceğin inşa edilmesi olmalıdır. Aksi olursa bayramlar umut ve özlem olma özelliğini kaybedecektir."

Eroğlu, bayramların manevi arınma ve muhasebe günleri olduğuna dikkati çekerek, "Bu vesileyle açlar, sefiller, yatakları olmayan garipler, her türlü insanlık dışı muameleye maruz kalan mazlumlar unutulmamalı. Haklının değil, güçlünün haklı olduğu insanlık dışı bir sistemin son bulmasından yana gayret gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Bayramı'nın sevinçlerin çoğalmasına, üzüntüleri azalmasına vesile olması temennisinde bulunan Eroğlu, şehit aileleri başta olmak üzere, tüm milletin bayramını kutladığını ifade etti.

Eroğlu, Kudüs ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki menfur saldırılara, hukuk tanımazlığa ve yaşatılan acılara da son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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