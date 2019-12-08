Türk ve Ukraynalı milletvekillerinden dostluk maçı

08.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:32

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Ukrayna Parlamentosu milletvekillerinden oluşan futbol takımları, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dostluk maçı yaptı.

Antrenörlüğünü eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı TBMM Futbol Takımı, Ukrayna Parlamentosu Gençlik ve Spor Komitesi'nin daveti üzerine Kiev'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında iki ülke parlamentolarının futbol takımları arasında yapılan dostluk maçı, 1-1 beraberlikle sona erdi. Dinamo Kiev tesislerinde oynanan maçta Türkiye'nin golünü AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız attı. Mücadelede Ukrayna takımı bir penaltıyı gole çeviremedi.

Kaynak: DHA