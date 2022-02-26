İSTANBUL (İHA) – Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareket başlatması turist rakamlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Türk turizmcisi krizlere hazırlıklı olunduğunu söylüyor.

Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya ve Ukrayna ilk üç sırada yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması Türk turizmini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İki ülkeden gelen turist sayısında azalma olabileceği düşünülse de turizmciler tüm krizlere hazırlıklı olduğunu söylüyor. Türk turizminde Rusya ve Ukrayna'nın önemli yer tuttuğunu belirten Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, yaşanan gelişmelerin 2022 planlarını revize etmeyi gerektirebileceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının turizme etkisiyle ilgili açıklama yapan Alkaya, "Rusya ve Ukrayna'dan rezervasyonlarımız bulunuyor. Yaşanan gelişmeler nedeniyle önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir olacağını bilmiyoruz. Bu krizin barış yaklaşımı ile son bulmasını umuyoruz. 2021 yılında Rusya'dan 5 milyon, Ukrayna'dan 2 milyon turist gelmişti. 2022 yılı için ise Antalya'ya Rusya'dan 7, Ukrayna'dan 3 milyon turist bekliyorduk. Yaşanan gelişmeler hedeflerimizi ve planlamalarımızı revize etmeyi gerektirebilir. Süreci turizmciler olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

"Türk turizmi etkilenir ama yoluna devam eder"

2019'un Türk turizmi için çok parlak bir yıl olduğunu hatırlatan Alkaya, "2019'da Antalya'ya 15 milyondan fazla turist gelmişti. 2020 senesinin de güzel bir yıl olacağını düşünürken pandemi ortaya çıktı. 2021 ise bizim için toparlanma yılı oldu. 2022 yılında 2019 yılındaki rakamları rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. Rusya - Ukrayna'da yaşanan savaş ne yazık ki olumsuz etki oluşturabilir. Türk turizmi etkilenir ama yoluna devam eder" diye konuştu.

Alternatif pazarlara yönelik uzun süredir yapılan tanıtımların sonuç verdiğini de vurgulayan Alkaya, "Doğu Avrupa pazarları yükselen pazarlar ve oldukça ilginç bir hale geldi. Polonya artık ilk 5'in içerisinde kendine yer buluyor. Bunun dışında Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Moldova gibi ülkelerden de ciddi miktarda turist akımı olmaya başladı. Doğu Avrupa pazarı bizim için yükselen bir değer. Buradan çok yüksek rakamlardan olmasa da giderek artan sayıda turist almaya devam ediyoruz. Polonya, ilk 5'e giren ülke konumuna geldi. Polonya'dan çok ciddi turist almaya başladık. Antalya'ya. İç piyasa için 2022'yi biraz durgun görüyoruz. Kurlarda ki artış iç piyasayı etkiledi. İç piyasada doğru fiyatı bulmakta zorlanıyoruz. Kur artışları dışarıda ki turisti etkilemiyor ama içerideki turist için önemli bir handikap teşkil ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi