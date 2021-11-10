Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın 3'üncü Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu başladı.

Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'de gerçekleştirilen foruma, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk TSO'nun Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Sahipkarlar Konfederasyonu (ASK) Başkanı Mammad Musayev, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Odası (ATAMEKEN) Başkanı Ablay Myrzahhmetov, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Adham Ikramov, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası 1. Kıdemli Başkan Yardımcısı Roman Kasymov ve Macaristan TSO Başkanı Laszlo Parragh katıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev programda yaptığı konuşmada, konseye üye olan ülkeler arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Kurumumuzun gündeminde yer alan ana ve en önemli maddelerden bir tanesi ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi. İş dünyalarımız arasında en iyi ilişkileri kurmak en büyük önceliğimiz." dedi.

Ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla Türk Konseyi ülkeleri arasında Türk Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğunu hatırlatan Amreyev, "Kendi ülkelerinizde ticaret ve sanayi odaları mevcut. Bizim de artık bir tane ortak odamız var. Yani artık her ülke için 2 odamız mevcut oldu. Bu oda ortak odamız daha yakın iş ilişkilerini teşvik etmek üzere kuruldu. Şirketlerimiz ve iş dünyalarımız arasında ve işini çok iyi bir şekilde yürütüyor. Umuyorum ki daha fazlasını da başarabiliriz." diye konuştu.

Amreyev, fon oluşturacaklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bir fon oluşturma yolundayız. Umuyoruz ki devlet başkanlarımız tarafından Türk Konseyi Zirvesi'nde bu fon oluşturma kararı alınacak. Türk Dünyası için bir yatırım bankası oluşturulması ana görev. Türk devletleri arasında, şirketlerimizin ortak projeler yapabilmelerini mümkün kılmak ana amacımız. Aynı zamanda bir diğer odağımız da küçük ve orta ölçekli işletmeler. Bu işletmelere yardımcı olabilmek, bir arada çalışmalarını teşvik etmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Programın sonunda farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

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