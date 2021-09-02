Bakan Bilgin: "Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona girişi Salondaki katılımcılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...