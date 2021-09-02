Bakan Bilgin: "Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız"
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Bakan Bilgin: "Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona girişi Salondaki katılımcılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona girişi

Salondaki katılımcılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza törenine katıldı. (1)

Bakan Bilgin: 'Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız'
Bakan Bilgin: 'Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız'
Bakan Bilgin: 'Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız'
Bakan Bilgin: 'Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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Bakan Bilgin: "Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız" - Haberler Ekonomi
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