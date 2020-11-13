Türk Telekom - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Türk Telekom Fenerbahçe maçı saat kaçta?

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftası kapsamında Turk Telekom ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Maçın detayları ise haberimizde... Fenerbahçe Beko'da son durum ne? Turk Telekom'da son durum ne? Fenerbahçe Beko istatistikleri ve Turk Telekom istatistiklerini sizler için derledik...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Türk Telekom'a konuk oluyor. 14 Kasım Cumartesi günü (yarın) 15.15'te Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasında 12 Kasım Perşembe günü Barcelona'ya konuk oldu ve rakibine 97-55 kaybetti. Sekizinci maçında dört galibiyette kalan Fenerbahçe Beko'da mücadelenin en skorer ismi 10 sayıyla Lorenzo Brown oldu.

Ekibimiz, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 8 Kasım Pazar günü Darüşşafaka Tekfen'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibini 90-79 ile geçerek yedide yedi yaptı. Takımımızda Lorenzo Brown 22, Jan Vesely 17, Melih Mahmutoğlu ise 11 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo, sağ baldırındaki kas sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

TÜRK TELEKOM'DA SON DURUM

Burak Gören tarafından çalıştırılan Türk Telekom'un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Tyler Ennis, Nick Johnson, Can Korkmaz, Muhammed Baygül, Burak Gözeneli, Kamar Baldwin, Yiğit Özkan

Forvetler: Sam Dekker, Erdi Gülaslan, Kyle Wiltjer, Ercan Bayrak, Göktuğ Baş

Pivotlar: Michael Eric, Samet Geyik

Koç: Burak Gören

Türk Telekom, bu sezon ligimizde oynadığı yedi maçta altı galibiyet aldı. Ankara temsilcisi, ilk hafta mücadelesinde Anadolu Efes'e 83-78 kaybettikten sonra çıktığı altı lig maçını da kazandı. Telekom, son olarak Frutti Extra Bursaspor'a 7 Kasım Cumartesi günü konuk olduğu karşılaşmayı 107-108 galip bitirdi. Bu mücadelede Kyle Wiltjer 36 sayı, 7 ribaund ile en etkili isimdi.

Ankara ekibi, ülkemizi Fiba Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Telekom, bu kulvarda oynadığı iki maçta bir galibiyet elde etti. İlk karşılaşmasında Hapoel Jerusalem'i 98-94 ile geçen Telekom, 11 Kasım'da oynadığı Igokea mücadelesinde ise sahadan 77-66'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada Tyler Ennis 19, Sam Dekker 14 sayı üretti.

TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE BEKO İSTATİSTİK LİDERLERİ

Sayı: Kyle Wiltjer (19.0) - Nando De Colo (25.0)

Ribaund: Kyle Wiltjer (6.86) - Jan Vesely (5.33)

Asist: Tyler Ennis (5.57) - Leo Westermann (6.0)

Top çalma: Kamar Baldwin (1.5) - Nando De Colo (2.0)

Takım istatistikleri (Türk Telekom - Fenerbahçe Beko):

Sayı: 89.57 – 93.29

2 Sayı: %59.3 - %%59.26

3 Sayı: %38.56 - %42.17

Serbest atış: %74.17 - %82.55

Ribaund: 34.57 – 31.14

Asist: 20.29 – 21.57

Top çalma: 4.29 – 7.29

Top kaybı: 11.29 - 11.74

TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Tivibu Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak.

TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN?

Türk Telekom-Fenerbahçe Beko Maçı 14 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk Telekom-Fenerbahçe Beko Maçı 15:15'de başlayacak.

TÜRK TELEKOM FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper LigiMaçı Ankara Spor Salonu, Ankara'da oynanacak.