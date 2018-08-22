Türk Telekom Ceo'su Doany: Türkiye Pazarı Fırsatlarla Dolu

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, "Piyasada önemli ölçüde büyüme potansiyeli var. Ülkenin demografisi yatırım için çok sağlıklı. Genç nüfus var, yeni ekonomi için gereken faaliyetlere yer var ve Türkiye'de pazar çok büyük."