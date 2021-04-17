Türk Telekom, akıllı şehircilik ile kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Telekom, akıllı şehircilik ile kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı oluyor

Türk Telekom, akıllı şehircilik ile kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom, yüksek tasarruflu yeni nesil iletişim teknolojileri ile çok sayıda şehre hizmet sunuyor.

Türk Telekom, yüksek tasarruflu yeni nesil iletişim teknolojileri ile çok sayıda şehre hizmet sunuyor. Akıllı şehircilik alanındaki çalışmaları ile Türkiye'nin kaynaklarını korurken sürdürülebilir topluma katkı sağlıyor.

Türk Telekom, Verimlilik Haftası'nda yaptığı açıklamada, çalışmalarını duyurdu. Hayata geçirdiği 'Yeni Nesil Şehir Platformu' ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında halihazırda 9 ilde 50'den fazla hizmet sunuyor; belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

Elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında

Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor. Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve milli enerjiye de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini sistematik olarak azaltan şirket, ilkini 2021 yılı içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlanıyor.

Köylere güneş enerjili baz istasyonları

Şirket, insanı odağına alan "Herkes için erişilebilir iletişim" prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçlıyor. Sürekli enerji imkanı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmak da kurumun hedefleri arasında. Bu sayede, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin de iletişim hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak.

Şirketin, sürdürülebilirlik alanında odaklandığı 4 ana konu şöyle açıklandı:

Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek.

Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları,görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atmak ve itici güç oluşturmak.

Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Telekom, akıllı şehircilik ile kaynakların verimli kullanılmasına yardımcı oluyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:08:18. #1.15#

title