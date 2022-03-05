Türk Telekom, 'Açık Taşıyıcı Şebeke' denemelerine başladı

Türk Telekom, 5G için teknoloji ve ürün seçeneklerini zenginleştirmek, kurulum ve yönetim süreçlerini hızlandırmak için açık kaynak üzerine çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Bu doğrultuda şirket, üyesi olduğu, açık, sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project (TIP) ile 'Ayrıştırılmış Baz İstasyonu Seviyesinde Yönlendirici' çözümünü denediğini GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında açıkladı.

Açık mimarileri destekleyen Türk Telekom, mevcut taşıyıcı şebeke çözümlerini zenginleştirmek için 2G/3G/4G ve 5G baz istasyonlarının trafik iletimini sağlayan açık ve ayrıştırılmış çözümler konusunda çalışmalara başladı. Bu kapsamda, üyesi olduğu, açık, sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project (TIP) ile iş birliği yaptı. Türk Telekom İnovasyon Merkezi'nde, donanım ve yazılım katmanlarının ayrıştığı ve bu sayede esnek, çevik ve tedarikçi bağımsız açık taşıyıcı şebeke çözümleri üzerine ortak deneme çalışmaları yapılmaya başlandı.

DAHA GÜÇLÜ BİR EKOSİSTEM İÇİN AÇIK AĞLARI DESTEKLENİYOR

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Telekom olarak yeni nesil şebeke teknolojilerini destekleyen ekosistemi oluşturmak için açık kaynak ve açık arayüzleri destekliyoruz. TIP, operatörlerle birlikte belirlediği ortak hedefler ve sağladığı koordineli çalışan ekosistemi sayesinde, açık ve ayrıştırılmış şebeke çözümlerinin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturuyor. Bu kapsamda Türk Telekom olarak, birçok TIP projesinde rol alarak, yeni nesil teknolojilerin olgunlaşmasına önemli katkılar sağlıyoruz. TIP ve çözüm ortakları ile iş birliğimizin artarak devam etmesiyle birlikte bunun gibi çok önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Meta Bağlantı Teknolojileri ve Ekosistemleri Müdürü ve TIP Teknolojileri Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Bhartendu Chaurasia ise şunları söyledi:

"TIP olarak, ayrıştırılmış baz istasyonu seviyesinde yönlendirici ekosistemini inceleyip geliştirdik ve bizler, ulaşım konusunda açık ve ayrıştırılmış çözümlerin giderek daha fazla benimsendiğini görmekten heyecan duyuyoruz. Açık ağ inovasyon projelerinde Türk Telekom ile iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi