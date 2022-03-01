Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısı Türkiye karşıtı ABD'li senatörü bile mest etti

Putin'in emriyle Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, umulmadık bir direnişle karşılaştı. 6 gündür devam eden savaşta Ukrayna'nın birçok kenti bombalandı, sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu. Ukrayna ordusu ise bu saldırılara halk ile birlikte kuvvetli karşılıklar veriyor. Kritik noktalarda güçlü savunmalar yapan Ukraynalılar, Rusya'ya beklenmedik yerlerde zarar veriyor. Bu noktada ön plana ise Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'lar çıkıyor.

ABD'Lİ SENATÖR, SİHA'LARI ÖVDÜ

Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'ları Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik elindeki en etkili silah olurken bu durum, Türk düşmanlığı ile tanınan ABD'li senatör Marco Rubio'nun da dikkatini çekti. Senatör Marco Rubio twitter hesabından SİHA'lar için şunları yazdı: "Ukrayna Bayraktar TB2 Türk yapımı insansız muharebe hava araçları ile Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zarar verdi."

UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DA PAYLAŞTI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da bugün SİHA'ların saldırılarından görüntü paylaşıp, "BayraktarTB2 pilotlarımızın ince işçilikleriyle 1 düşman tankı ve 2 BUK uçaksavar füze sistemi imha edildi." bilgisini verdi.

FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇMIŞTI

Marco Rubio, FETÖ terör örgütü savunuculuğuyla dikkat çeken basketbolcu Enes Kanter'e kucak açmıştı. Rubio, Enes Kanter ile bir araya gelip "Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'deki insan hakları ihlallerini tartıştık" demişti.