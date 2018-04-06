Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen programda, şehitler için mevlit okutuldu, görevde olan personel için dua edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç'ün ev sahipliğindeki mevlitin ardından cuma namazı çıkışında da katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

Mevlite, protokol üyelerinin yanı sıra emekli emniyet personeli de yoğun ilgi gösterdi.