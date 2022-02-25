Türk okçuluğu Avrupa Şampiyonası'nda da yüzleri güldürdü

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nın çok başarılı geçtiğini söyledi.

Mete Gazoz, Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin ile birlikte Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederken, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın milli sporcular adına güzel geçtiğini belirten Mete Gazoz, "Takım olarak elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyduk ve güzel sonuçlar aldık. Sezonun büyük turnuvalarından bir tanesiydi ve çok başarılı geçti. İnşallah bu performansın üzerine koyarak devam edeceğiz. Ben yeni jenerasyona sadece rol model oluyorum. Bu işin mimarları Türkiye Okçuluk Federasyonu ile teknik ekibimizdi. Her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini aktaran Mete Gazoz, "Şimdi de aynı şekilde Antalya'daki uluslararası turnuva için hazırlıklarımız devam edecek. Çünkü sezonun ilk açık hava turnuvası olacak. Antalya'da alacağımız sonuçlar sezonun diğer turnuvalarını da etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Üzerinde olimpiyat halkaları bulunan yüzüğüyle ilgili soruyu Mete Gazoz, "Bu sembolü sevdiğim için kendim yaptırdım. Başka hiçbir anlamı yok. Yüzük gümüş, halkalar da altın." şeklide yanıtladı.

Ergin: "Dünya Kupası'nın ilk ayağı Antalya'da olacak"

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrası yeni yılın ilk önemli organizasyonu olan Avrupa Şampiyonası'nı başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Olimpiyatlar sonrası çalışmalarına genç bir ekiple başladıklarını aktaran Ergin, "Türk okçuluğunun geleceğine katkı sağlamak üzere yeni gençlerle başlamıştık. Bu gençlerle birlikte katıldığımız ilk uluslararası yarışma bizim için önemliydi. Sporcularımızın orada göstereceği performansı ve davranışlarını yakından takip etme imkanı bulduk. Hem takım olarak 5 madalya hem bireyselde farklı kategorilerde 5 madalya kazandık. Genç kardeşlerimizin uluslararası serüvenini madalya ile başlatmış olması bizim için tabii ki mutluluk verici." açıklamasını yaptı.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olan ve olamayan sporcularla ilgili notlar çıkarıp, çalışılması gereken noktaları belirlediklerini vurgulayan Ergin, "Şimdi bu derslerimize çalışıp, açık hava sezonu için takımımızı hazırlamaya devam edeceğiz." dedi.

Nisan ayının okçulukta açık hava sezonunun başlangıcı olacağını aktaran Ergin, "Açık hava sezonunun ilk yarışmasını, dünya sıralamasına puan veren bir yarışmayı Antalya'da yapacağız. Hemen arkasından bir hafta sonrasında 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağı Antalya'da olacak. Tabii ki Dünya Kupası'nın özellikle 50 ülkenin katılımını beklediğimiz Antalya ayağı bizim için olimpiyatlardan sonra katıldığımız en büyük yarışma olacak." şeklinde konuştu.

Ergin, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi herkesin Dünya Kupası'nı başlangıç kabul edeceğini belirterek, "Biz de bu yarışmaya çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Olimpik milli takımımızla Ekim ayından itibaren hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Aradaki Salon Avrupa Şampiyonası'nı tamamen bir geçiş yarışması olarak gördük. Yepyeni bir kadroyla, olimpik takımımız haricinde bir kadroyla, sadece birkaç takviyeyle katıldığımız bir yarışmaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nda klasik büyük erkeklerde hedeflerine ulaşamadıklarını da vurgulayan Ergin, şunları söyledi:

"Buradaki 3 sporcumuz da olimpik havuzun içinde yer alan, nisan ayında performanslarının yükselmesini beklediğimiz ve şu anda diğer arkadaşlarına göre çok daha ağır tempoda atışlarını sürdüren arkadaşlarımızdı. Oradaki tek amacımız, Mete Gazoz'un da içinde bulunduğu büyük erkekleri uluslararası bir yarışmadan mahrum bırakmamak, Avrupa Şampiyonası'nda o havayı tekrar solumalarını sağlamak ve açık hava sezonuna başlangıç için bir adaptasyon süreciydi. Bu yüzden oradaki sonuçları bir başarısızlık olarak görmüyoruz. Mete Gazoz açık hava sezonunda, çok daha hazır bir şekilde, olimpiyat şampiyonluğunun verdiği öz güvenle çalışacak ve yarışacaktır."

Topaloğlu: "Hedefimiz, genç sporcularımızı daha yukarı taşımak"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2022 Salon Avrupa Şampiyonası'nı çok ciddi bir başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Toplam 10 madalyamız var. Ancak madalyadan daha önemlisi, burada yeni genç sporcularımız kendisini gösterdi. Sonraki hedefimiz, genç sporcularımızı daha yukarılara taşımak." açıklamasında bulundu.

Altyapıdan bir çok sporcunun yetiştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Topaloğlu, "Bu genç sporcuları en iyi şekilde yönlendirerek Türk okçuluğuna yeni isimler kazandıracağız, bundan eminiz. Başarı yüksek. Performans açısından 10 tane madalya, bir Avrupa Şampiyonası için çok başarılı bir sonuç." şeklinde konuştu.

Topaloğlu, açık hava sezonuna dünya okçuluğuyla beraber Antalya'daki uluslararası yarışmayla başlayacaklarını dile getirerek, "Dünya Kupası yarışmasına katılım gerçekten çok yüksek. Tüm dünyada olimpik hazırlıkların burada yapıldığını görüyoruz. Antalya'da tüm ülkelerle ciddi bir mücadele içinde olacağız. Dünya ülkeleri ve bizler durumumuzu orada göreceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı da ona göre yönlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.