Türk mobilya sektörü Fas üzerinden Batı ve Kuzey Afrika'ya açılacak

Türk mobilya sektörü, yıllık 2.5 milyar dolarlık mobilya ithal eden Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatını artırmak için harekete geçti. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı artırmanın anahtarı konumundaki Fas'a 10-14 Haziran tarihleri arasında pazar inceleme gezisi düzenledi.

Türkiye'ye 2018 yılında 3.1 milyar dolar döviz kazandıran, 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü, 2023 yılı için ortaya koyduğu 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için alternatif pazar arayışlarını sürdürüyor. Mobilya sektörü, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerine odaklandı. Türkiye'nin mobilya ihracatında dünyada 12. sırada olduğuna işaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Fas'ta başkent Rabat ve ticaret merkezi Kazablanka'da çok verimli görüşmeler yaptıklarını, Fas'ta Türk ürünlerine karşı bir sempati olduğunu, bu olumlu iklimi değerlendirmek istediklerini kaydetti.

"Ticaret müşavirlerimiz sayesinde çok başarılı bir seyahat oldu"

Fas inceleme gezisi sırasında Türkiye'nin Rabat Ticaret Müşaviri Önder Duman ve Kazablanka Ticaret Müşaviri Mehmet Erbil'in koordinesi ve katılımlarıyla çok verimli bir iş seyahati gerçekleştirdiklerini dile getiren Yağcı, "Fas'ın ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, BAE, Tunus, Ürdün, Mısır ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması var. Fas konumu itibariyle Türkiye gibi çok stratejik bir noktada. Fas, 40 milyonluk nüfusu yanında 300 milyonluk nüfusa sahip 12 Batı Afrika ülkesine ihracat için kilit rolünde. Fas'taki bankaların çoğunun Batı Afrika ülkelerinde şubeleri var. Fas'ın kuzeyinde yer alan Tangier Limanı ile dünyadaki 180 limana ulaşabilme şansı var. Lojistik olarak çok iyi bir konumda. Avrupa'ya 48 saatte, Amerika'ya ise 10 günde ürün nakliyesi mümkün. Türk mobilya ihracatçıları Faslı partnerlerle hareket ederek Batı ve Kuzey Afrika pazarında konumlarını güçlendirebilirler" diye konuştu.

"Büyük potansiyel barındırıyor"

Fas'ın mobilya ithalatında Türkiye'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 49 milyon dolarlık ihracatla 5. büyük tedarikçi konumunda olduğunun altını çizen Yağcı, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerinin yıllık 2.5-3 milyar dolar arasında mobilya ithalatı yaptığını ve bu ithalatlarının sürekli arttığını, Batı ve Kuzey Afrika ülkelerinin Türk mobilya sektörünün pazar çeşitliliğini artırabilmesi için büyük bir potansiyeli barındırdığını dile getirdi. Rabat'ta Fas Yatırım ve İhracat Kalkınma Ajansı ve Rabat Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası ile bir araya geldiklerini anlatan Yağcı, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ile bir araya geldiklerini, Büyükelçi Doğan'dan Fas pazarı ile ilgili değerli bilgiler edindiklerini ifade etti.

Fas'tan hem alım heyeti gelecek hem de MODEKO Fuarı'nı ziyarete gelecekler

Fas'ın en büyük ticaret kenti Kazablanka'da Settat Bölgesi Ticaret Sanayi ve Hizmetler Odası ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Yağcı, "Settat Bölgesi Ticaret Sanayi ve Hizmetler Odası ile Eylül ayında Türkiye'ye Fas'tan bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. 2020 yılı Mart ayında İzmir'de düzenlenecek olan MODEKO İzmir Mobilya Fuarı'nı Faslı mobilya ithalatçılarının ziyaretini organize edecekler. Karşılıklı temasların artması dış ticaret rakamlarımızı da yukarı taşıyacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin Fas inceleme gezisine Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Güreler, Denetim Kurulu Üyesi Özge Ertuğrul Parlas ve Sektör Temsilcisi Selim Özalp katıldı. Heyet Rabat'ta YATSAN, Bois Turgoue, Style Joy ve KITEA firmalarının mağazalarını ziyaret ederken, Kazablanka'da Yatsan, Özbay, Zebrano ve yerel mağazalarda incelemelerle bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA