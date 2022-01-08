Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak'tan toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama Açıklaması

BURSA (AA) - Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "Şimdi, buradan MESS'e sesleniyorum, gelin bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım. 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Gelin, o masadan bir daha kalkmayalım." dedi.

Kavlak, Nilüfer ilçesindeki bir davet salonunda düzenlenen Türk Metal Sendikası Bursa 3 No'lu Şube 5. Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

MESS ile yaptıkları görüşmelerde bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirten Kavlak, bazı çalışanların ikinci yıl için istedikleri yüzde 36 oranını sabit bir oran olarak algıladığını söyledi.

Kavlak, bu talebin ortalama bir oran olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"MESS bize ikinci altı ay için gerçekleşecek enflasyonu vermek istemese de biz yüzde 36'yı talep ediyoruz ancak şunu da unutmayın burası Türkiye, her gün bir şeyler değişiyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yani bu durumda, ikinci 6 ay enflasyonu yüzde 36'nın altında olursa, biz kardayız. Refah payımızı almış olacağız. Üstünde olursa, örneğin enflasyon 38 ya da 40 oldu, biz o zaman gerçekleşen bu oranı alacağız. Yani 38 ise 38, 40 ise 40 alacağız. Bunun böyle bilinmesini istiyorum."

Bu sözleşmenin yalnızca zam oranıyla bitmediğini anlatan Kavlak, halen masada bekleyen 8 maddelerinin olduğunu kaydetti.

Kavlak, sözleşmede kazanan taraf olacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, bugüne kadar imzaladığımız toplu sözleşmeleri uç uca eklesek, buradan İstanbul'a yol olur. Onun için sizin de bir endişeniz, bir korkunuz olmasın. Hani bir laf var ya 'Biz demirden korksaydık, trene binmezdik.' Ben bugüne kadar o masaya oturmadım ama artık hazırım. Buradan çıkıp pazartesi günü o masaya gideceğim. MESS'in dün akşam yaptığı çağrı üzerine, pazartesi günü saat 18.00'de o masaya oturacağım. Sizden aldığım güçle, sizin verdiğiniz destekle, bu işi sizin istediğiniz şekilde bitirmeden o masadan kalkmayacağım. Şimdi, buradan MESS'e sesleniyorum, gelin bu kez işi bitirelim. Gerekiyorsa günlerce o masadan kalkmayalım. 130 bin metal emekçisini mutlu edelim. Gelin, o masadan bir daha kalkmayalım. Çünkü o masadan bir daha kalkarsak, bu sefer o yüz binleri Bursa'da toplarız. O da yetmezse, İzmir'de toplarız. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız. O meydanları dar ederiz."

Bu arada Bursa 3 No'lu Şube 5. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İsmail Türk, yeniden seçilerek güven tazeledi.