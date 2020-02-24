Türk maratonu altın çağına dönüyor

24.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:18

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) maratona özel hazırladığı yol planı ve kamplar, meyvesini veriyor. Üst üste gelen iyi dereceler, atletizm camiasında büyük bir sevince neden oldu.

Son iki yılda maraton kamplarında hazırlanan milli atletlerin üst üste tarihi derecelere imza atması, spor çevrelerinde büyük heyecan oluşturdu. Son olarak 23 Şubat günü koşulan Sevilla Maratonu'nda Yavuz Ağralı'nın 2.10: 41'lik derece koşmasıyla birlikte Olimpiyat barajı geçen maratoncu sayısını 4'e yükselmesi üzerine TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Yaptığımız yatırımın ve çalışmanın karşılığını görüyoruz. Daha çok ses getireceğiz" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları'nın maraton katılım barajının 2.11: 30 gibi zor bir dereceye çekilmesine karşın, şimdilik bu barajın altına inen dört isim bulunuyor. Avrupa rekortmeni Kaan Kigen Özbilen'in dışında Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse ve Yavuz Ağralı, kotayı yakalayan atletler oldular. Türkiye Atletizm Federasyonu, kota sürecinin sonunda baraj geçen atletlerden erkekler ve kadınlarda üçer ismi, Tokyo 2020 için bildirecek.Geçtiğimiz yıl Berlin'de 2.12: 41 koşan Ercan Arslan ile dün Sevilla'da 2.14: 29 ile tüm zamanlarda Türkiye'nin en iyi 10 maratoncusu arasına yazılan Ömer Alkanoğlu da kalan dört ay içinde Tokyo barajını zorlayacaklar.Maratonda tarihin en iyi 20 performansından 12'si son dört yıl içinde koşulurken, bunların dokuzu Türkiye doğumlu atletler tarafından yapıldı. Milli maratoncular, önümüzdeki üç ay içinde Ottowa, Paris, Hamburg, Düsseldorf, Hannover, Barcelona'daki uluslararası maratonlarda koşarak Tokyo barajı için şanslarını deneyecek.

Bu arada Trabzon'da yapılan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda en iyi derecelerini koşan Fadime Suna Çelik ve Sevilay Eytemiş'in yanı sıra Büşra Nur Koku, Ümmü Kiraz, Yasemin Can Arslan da bahar dönemi maraton mevsiminde Olimpiyat kotası kovalayacaklar.

Kaynak: DHA