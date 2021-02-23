Türk Konseyi enerji için toplanacak
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Türk Konseyi enerji için toplanacak

23.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:43
Türk Konseyi enerji için toplanacak

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enerji Bakanları, enerji alanında iş birliği amacıyla yarın ilk kez bir araya gelecek.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enerji Bakanları, enerji alanında iş birliği amacıyla yarın ilk kez bir araya gelecek.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Konseyi ülkeleri, ekonomi, ticaret, sağlık, eğitim ve turizm gibi alanlarda geliştirdiği iş birliğine enerji konusunu da ekleyecek.

Bu kapsamda, Türk Konseyi Enerji Bakanları, yarın ilk kez çevrim içi formatta bir araya gelecek.

Türk Konseyi Dönem Başkanı Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Türk Konseyi ülkelerinin enerji alanında atabilecekleri ortak adımlar değerlendirilecek.

Öte yandan, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Kırgızistan Enerji ve Endüstri Bakanı Kubanıçbek Turdubayev, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ve Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı Enerji Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Attila Steiner de toplantıda konuşma yapacak.

Türk Konseyi ülkeleri arasında enerji alanında çok taraflı iş birliğinin mevcut durumunu değerlendirecek yetkililer, ayrıca enerjide iş birliğinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinde ve bölge içi enerji bağlantılarının iyileştirilmesindeki fırsatlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Türk Konseyi Enerji Bakanları, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi için uygun yatırım ortamının sağlanması, enerji verimliliği ve ileri enerji teknolojileriyle ilgili en iyi uygulamaların paylaşılması, üye devletlerde üretimi yapılan petrokimya ürünleri için yurt dışı dağıtım kanallarının oluşturulması, gazlı ve elektrikli araçlar gibi çevre dostu toplu taşıma araçlarının geliştirilmesinde deneyim alışverişi, üye devletler arasında petrol mühendisliği alanında bir ortak teşebbüs kurulması gibi çeşitli konuları ele alacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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