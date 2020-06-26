Türk-İş: Dört kişilik ailenin beslenme tutarı 2,431 lira Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) 33 yıldır yaptığı aylık "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçlarına göre, Haziran ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı Haziran'da aylık...

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) 33 yıldır yaptığı aylık "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçlarına göre, Haziran ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı Haziran'da aylık bazda yüzde 0.29 düşerek 2 bin 431.08 liraya geriledi.

Buna göre, dört kişilik ailenin gıda harcaması tutarı ilk altı ayda yüzde 12.41, yıllık yüzde 17.60 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 12.68 yükseldi.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı da 7 bin 918.82 lira, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 2 bin 952.41 lira olarak hesaplandı.Türk-İş açıklamasında, "Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (mutfak masrafı) tutarı yılın ilk yarısında önceki yılsonuna göre 268 lira, temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama ise 874 lira artış göstermiştir. Son bir yıl itibariyle bakıldığında, ortaya çıkan ek harcama gereği gıda için 364 lira, toplam hanehalkı harcaması için 1,185 liradır" denildi.Ankara fiyatları temel alınarak yapılan hesaplamada bu ay 17 sebze ve 11 meyve olmak üzere toplamda yine 28 ürün dikkate alındı. Hesaplama yapılırken -her zaman olduğu gibi- pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi.Buna göre;ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi.son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; tereyağı zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve margarin fiyatında bu ay önemli bir değişiklik olmadı. Açık satılan siyah ve yeşil zeytinden siyah zeytinin ortalama fiyatı yükseldi. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği vb.) ürünlerinin fiyatı zam gördü. Baharat ürünlerinin (kimyon, nane, karabiber vb.) fiyatı aynı kaldı. Çay ile ıhlamur fiyatı yine değişmedi. Bal, reçel, pekmez, şeker, tuz ve salça fiyatı da aynı kaldı.

Açıklamada, "Konfederasyonumuz her ayın son haftasında ve TÜİK açıklamasından yaklaşık bir hafta önce hesaplama sonuçlarını kamuoyuna açıklamaktadır ve bu yönüyle, tüketici fiyatlarındaki artış eğilimini yansıtan 'öncü gösterge' niteliğini de taşımaktadır" iye eklendi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA