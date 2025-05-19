Türk Hava Yolları indirimli bilet kampanyası: THY yurt içi indirimli bilet nasıl alınır?

Türk Hava Yolları indirimli bilet kampanyası: THY yurt içi indirimli bilet nasıl alınır?
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Ekonomik seyahat planlayan yolcular, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2025 yılına özel kampanyalarını yakından takip ediyor. THY'nin sunduğu erken rezervasyon fırsatları ve dönemsel promosyonlar, yurt içi uçuşlarda önemli tasarruflar sağlıyor. Özellikle tatil dönemleri öncesinde açıklanan kampanya takvimi, uygun fiyatlı bilet arayanlar için büyük ilgi görüyor. Peki, THY'nin yurt içi indirimli biletleri ne zaman satışa çıkacak, en uygun bilet nasıl bulunur? İşte, detaylar...

Uygun fiyatlı yurt içi uçak bileti arayan yolcular, Türk Hava Yolları'nın (THY) 2025 yılına özel kampanya dönemlerini ve avantajlı bilet fırsatlarını yakından takip ediyor. Özellikle Türkiye içi seyahatlerinde tasarruf sağlamak isteyenler için erken rezervasyon olanakları, promosyon indirimleri ve dönemsel fırsatlar büyük kolaylık sunuyor. THY'nin sunduğu özel kampanyalar sayesinde, farklı şehirler arasında daha ekonomik şekilde seyahat etmek mümkün hale geliyor. Seyahat planı yapanlar, "THY yurt içi indirimli bilet satışları ne zaman başlıyor?" ve "En ucuz bilet nasıl bulunur?" sorularına yanıt ararken, avantajlı fiyatlarla uçmanın yollarını da araştırmaya devam ediyor. Peki, 2025 THY kampanya dönemi ne zaman başlayacak? Yurt içi uçuşlar için en ekonomik biletler nasıl temin edilir? İşte hesaplı seyahat etmek isteyen yolcular için merak edilen detaylar...

THY 2025 YURT İÇİ KAMPANYASI NE ZAMAN?

ürk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak yurt içi uçuşlarda geçerli bir kampanya duyurdu. 2025 yılına ait bu avantajlı kampanya kapsamında, yolcular 919 TL'den başlayan fiyatlarla bilet alma şansı yakalayacak. Uygun fiyatlı seyahat planlayanlar için büyük fırsatlar sunan kampanya, belirli tarihler arasında geçerli olacak.

Türk Hava Yolları indirimli bilet kampanyası: THY yurt içi indirimli bilet nasıl alınır?THY 19 Mayıs Kampanyası

THY 19 Mayıs Kampanyası Biletleme ve Seyahat Tarihleri

Biletleme Tarihleri: 19 Mayıs – 21 Mayıs 2025

Seyahat Dönemi: 1 Ekim – 30 Kasım 2025

Başlangıç Fiyatı: 919 TL (EcoFly sınıfı, tek yön)

Bu kampanya yalnızca yurt içi uçuşlarda geçerli olacak olup, kapsam dışı olan detaylar THY'nin resmi kaynaklarında açıklanmaktadır. Kampanya kapsamındaki biletler sınırlı sayıda koltuk için geçerlidir, bu nedenle erken rezervasyon yapmak avantaj sağlayacaktır.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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