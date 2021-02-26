Türk girişimciler ve Körfez Bölgesi fonları online etkinlikte buluştu
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Türk girişimciler ve Körfez Bölgesi fonları online etkinlikte buluştu

26.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:26
Türk girişimciler ve Körfez Bölgesi fonları online etkinlikte buluştu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dubai Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye'den 10 kişilik bir girişimci grubunu, online olarak düzenlenen etkinlikle Körfez Bölgesi'nden 25'in üzerinde erken aşama yatırım fonu yöneticisi ile bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dubai Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye'den 10 kişilik bir girişimci grubunu, online olarak düzenlenen etkinlikle Körfez Bölgesi'nden 25'in üzerinde erken aşama yatırım fonu yöneticisi ile bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, T.C. Yatırım Ofisi Başkanlığı ve Dubai Türkiye Başkonsolosluğu, Türkiye'de gün geçtikçe gelişen girişimci ekosistemine katkı sunmak hedefiyle, büyüyen Türk girişimciler ile Körfez Bölgesi'ndeki erken aşama yatırım fonlarını online bir etkinlikte buluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Müdürü Ahmet Cüneyt Selçuk, 10 ayrı Türk girişimci ve Körfez Bölgesi'nde faaliyet gösteren 25'in üzerinde erken aşama yatırım fonu temsilcisi katıldı. Organizasyon moderasyonunu ise Ersoy Erkazancı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir." sözünü anımsattı.

Dağlıoğlu, Yatırım Ofisi olarak, uluslararası yatırımcılar ve Türk girişimciler arasında bir köprü görevi görerek Türkiye'deki teknoloji ekosistemini desteklediklerini belirterek, Körfez Bölgesi'ndeki yatırım fonlarını paydaşı oldukları dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest kapsamında düzenlenen "Takeoff Uluslararası Girişim Zirvesi"ne davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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