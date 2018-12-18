Türk Eximbank İhracatçıya 44 Milyar Dolar Destek Sağladı"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 44 milyar dolarlık destek sağladığını belirterek, "Eylül 2018 itibarıyla Türkiye'deki bankaların ihracatçılara sunduğu nakdi ihracat kredileri toplamının yaklaşık yüzde 48'ini Türk Eximbank tek başına kullandırdı." dedi.

Yıldırım, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) birlik toplantı salonunda düzenlenen "İhracatın Finansmanında Türk Eximbank" konulu bilgilendirme toplantısında, Türk Eximbank'ın kuruluşu, yapısı ve hizmet alanlarına ilişkin sunum yaptı.

Türk Eximbank'ın 2017'de ihracatçıya 39,3 milyar dolar finansman desteği sağladığını anımsatan Yıldırım, "Türk Eximbank 2018 yılının bu dönemine kadar ise 44 milyar dolar büyüklüğe ulaşan, yani ihracatçısına destek sağlayan banka durumuna geldi. Gelecek yıl için de endişeniz olmasın. Geçmiş yıl ve bu sene yaptığımız gibi önümüzdeki yıl da ihracatı, ihracat artışının üzerinde desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, Türk Eximbank'ın, Türkiye'de alacak sigortası şirketleri arasında birinci, yurt dışı fon temininde yedinci, kredi büyüklüğünde ise 52 banka arasında sekizinci sırada olduğunu belirtti.

İhracat kredileri özelinde bakıldığında da Türkiye'deki bankaların ihracatçılara sunduğu nakdi ihracat kredileri toplamının yaklaşık yüzde 48'ini Türk Eximbank'ın kullandırdığının altını çizen Yıldırım, "Eylül 2018 itibarıyla Türkiye'deki bankaların ihracatçılara sunduğu nakdi ihracat kredileri toplamının yaklaşık yüzde 48'ini Türk Eximbank tek başına kullandırdı. İhracatçılarımızın sadece ihracatlarını artırmalarını değil, büyük bir atılım ve dönüşüm gerçekleştirmelerini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türk Eximbank'ın, diğer eximbanklardan farklı olduğuna işaret ederek, "Diğer eximbanklar ihracatçının bir tür finansman ihtiyacını karşılar yani kredi, sigorta, garanti, mektup falan... Biz ise saydığım bu ihtiyaçların tamamını karşılıyoruz." dedi.

Türk Eximbank'ın merkez şubesi ile 12 şubesi bulunduğunu ifade eden Yıldırım, 15 noktada da irtibat bürolarının hizmet verdiğini belirtti.

"Hedefimiz düzenli ihracat yapan ihracatçıların tamamına ulaşmak"

Yıldırım, 2017 yılında 7 bin 700 civarında ihracatçıyla çalıştıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün itibarıyla bu sayı 10 bin 980'e geldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ve zannediyorum ki 10 güne kadar 11 bini aşmış olacağız. 31 yılda geldiğimiz noktayı son 2 yılda yüzde 50 ile aşmış durumdayız. Hedefimiz 15 bin. Türkiye'de 70 binden fazla ihracatçı var ama arka arkaya 3 yıldan fazla düzenli ihracat yapan dediğimiz zaman bu sayı 15 bine düşüyor. Bizim de hedefimiz Türkiye'de arka arkaya düzenli ihracat yapan ihracatçıların tamamına ulaşmak."

Yıldırım, Türk Eximbank'ın irtibat bürosu bulunan Trabzon'da şube açılması noktasında çalışmaların bugün itibarıyla başlayacağını da sözlerine ekledi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise toplantıyı düzenleyen ilgililere ve katılımı dolayısıyla Yıldırım'a teşekkür etti.

Balta, katılımcılara şöyle seslendi:

"17 seneden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarlarında çözümü her zaman yerinde, ilgilinin ayağına giderek, sıkıntıları dinleyerek bulma anlayışını ortaya koyan siyasi anlayışı taşıyan hükümetin temsilcileriyiz. İhracat 36 milyar dolardan 170 milyar dolar civarına çıkmışsa bunda hem sizlerin hem de arkanızda duran siyasi iradenin çok büyük emekleri var."

DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren Trabzon'un, ülkenin en fazla ihracat yapan 16. ili olduğunu anımsatarak, Türk Eximbank'ın Trabzon'da şubesinin açılmasını istediklerini kaydetti.

Toplantı, Yıldırım'ın ihracatçıların sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA