Türk Doğal Taşı Çin'de Tanıtılıyor

Dünyanın en büyük mermer fuarı olarak gösterilen Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na Türkiye'den 140 firmanın katıldığı belirtildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, dün kapılarını ziyaretçilere açan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 9 Mart'ta sona erecek.

Çin'deki fuara Türkiye'den 140 firma katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş sektöründe 2018'de 2,5 milyar dolar ihracat hedefi bulunduğunu ifade etti.

Geçen yıl Çin'e 945 milyon dolarlık doğal taş ihraç ettiklerini, 2018'de ise bu rakamın 1 milyar doları aşacağını belirten Kaya, bu hedef için Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın itici güç olduğuna değindi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de Çin'in gelecek 5 yılda 10 trilyon dolar ithalat yapmak istediğini, bunun fırsata çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na davet

İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener ise Çin'de bulunan firmaları İzmir'de düzenlenecek Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na davet etti.

Bu yıl Marble Fuarı'na bin 200 firmanın katılacağını belirten Şener, "Amerika, Hindistan, Brezilya, İran, İtalya, Çin, Endonezya, Fas ve Almanya'da doğal taş fuarlarına katılarak Marble Fuarı'nın tanıtımını yaptık. Bu yıl 57 bin metrekare stant alanı olacak." ifadelerini kullandı.