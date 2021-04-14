Türk Konseyi ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği yapılacak
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Türk Konseyi ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği yapılacak

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Türk Konseyi ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği yapılacak

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın futbol federasyonu başkanları katıldı.

Anlaşmaya imza atan ülkeler arasında, özel turnuvalar, maçlar ve birlikte kamplar düzenlenmesi, altyapı, eğitim, hakemlik ve gelişim programları başta olmak üzere birçok sportif konuda ortak çalışmalar yapılması kararı alındı.

İmza töreninde açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Türk dünyasındaki birlikteliğin en güzel örneklerinden, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi üyelerinin futbol federasyonları olarak, sportif alanda tarihi bir anlaşmaya imza atıyoruz. 1992 yılında, Türk dilini konuşan halklar arasındaki tarihi bağları, ortak dil, kültür ve gelenekleri temel alarak, bölgede ve dünyada barışı sağlama, müşterek kalkınma ve ülkelerimiz arasında iş birliğini geliştirmek üzere Türk Konseyi'nin ilk adımı atıldı. 2009 yılında ise Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi resmen kuruldu ve büyük bir çatıya kavuştu. Günümüzde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan, Özbekistan ve Türkiye, 20'den fazla farklı alanda iş birliği içinde bulunuyor. Bugün, futbol federasyonları olarak imzalayacağımız anlaşmanın ardından, hep beraber futbol alanında da çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kapanış konuşmasını yapan TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise şunları kaydetti:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yapmış olduğumuz bu girişimi çok ciddiye aldığımızı belirtmek isterim. Eminim ki bu anlaşma, sadece bölgemizdeki futbol aktivitelerinin geliştirilmesi bakımından değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal anlamda da federasyonlarımıza büyük fayda sağlayacak. Bundan böyle, iş birliğimizi geliştirmek için daha sıkı çalışacağız. Anlaşmayı imzalayan tüm federasyon temsilcilerini bir kez daha tebrik ediyor, bu vesileyle Ramazan ayınız mübarek olsun diyorum."

Türk Konseyi ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği yapılacak
Türk Konseyi ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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