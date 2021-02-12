Türk boksörler Ukrayna'da tartıya çıktı

Türk boksörler Arda Tamer Avcı ve Şükrü Altay, Ukrayna'da yarın yapacakları unvan maçları öncesi tartıya çıktı. Serdar Avcı'nın UBO şampiyonluk kemeri karşılaşması ise rakibinin koronavirüse yakalandığını belirterek ülkesinden gelmemesi nedeniyle 1,5 ay sonraya ertelendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yarın düzenlenecek Uluslararası Boks Gecesi'nde kemer maçına çıkacak boksörler Şükrü Altay ve Arda Tamer Avcı, rakipleri ile maçtan önce bir araya geldi. Kiev'de bir otelde düzenlenen etkinlikte tartıya çıkan Altay ve Avcı, yarınki organizasyonda Türkiye'ye altın kemer kazandırmak istediklerini söyledi.

Maç için Almanya'dan gelen Şükrü Altay, yarı ağır sıklette WBC Asya Şampiyonluğu için Ukrayna vatandaşı Camal Usmanov ile karşılaşacak. Arda Tamer Avcı ise aynı organizasyonda hafif sıklette UBO Kıtalararası Şampiyonu olmak için Gürcü sporcu Vladimer Janezashvili ile mücadele edecek."İNŞALLAH BU ZAFERİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIM"Tartıya çıkmasının ardından Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Şükrü Altay, "Dört haftalık hazırlık süreci geçidim. WBC Asya kemeri için dövüşeceğim. Bu benim hayalimdi. İnşallah bu zaferi Türkiye'ye kazandıracağım. Rakibimi iyi analiz ettik. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız" dedi.Hazırlık sürecini İstanbul ve Marmaris'te geçirdiğini belirten Arda Tamer Avcı ise "Değerli başkanımız Ayçın Özsakabaş ile birlikte antremanlarımızı sürdürdük. İnşallah yarın güzel bir mücadele yapıp ülkemize kemeri getireceğiz" diye konuştu.SERDAR AVCI'NIN RAKİBİ GELMEDİ, MAÇ ERTELENDİKiev'de yarın 14 bin kişilik Atlas Spor Salonu'nda düzenlenecek Uluslararası Boks Gecesi'nin ana karşılaşması olan, UBO Dünya Şampiyonluğu kemer maçı, Serdar Avcı'nın Tanzanyalı rakibi Pascal Ndomba'nın, organizasyona bir gün kala Kovid-19 testinin pozitif çıktığı gerekçesiyle Ukrayna'ya gelmemesi nedeniyle 1,5 ay sonrasına ertelendi.

Rakibinin hasta olduğunu söylediğini ve maça gelmek istemediğini aktaran Serdar Avcı, "Ben onun çekindiğini ve korktuğunu düşünüyorum. Federasyon 1,5 ay sonrasına zorunlu maç ilan etti. Bakalım 1,5 ay sonra ne yapacak? Bu maç için 13 kilo düştüm ve iyi hazırlandım. Onu nakavt edeceğimi biliyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sonat KEREM