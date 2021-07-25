Türk boksör Dilara Yücel, rakibi Kovid-19 pozitif çıkınca orta sıklet kemerinin sahibi oldu
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Türk boksör Dilara Yücel, rakibi Kovid-19 pozitif çıkınca orta sıklet kemerinin sahibi oldu

Türk boksör Dilara Yücel, rakibi Kovid-19 pozitif çıkınca orta sıklet kemerinin sahibi oldu
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Spor

Türk boksör Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından Arnavutluk'ta düzenlenen "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" mücadelesinde, kadınlar orta sıklet kategorisindeki müsabaka öncesinde Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Türk boksör Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından Arnavutluk'ta düzenlenen "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" mücadelesinde, kadınlar orta sıklet kategorisindeki müsabaka öncesinde Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kemerin sahibi oldu.

Avusturya'dan Eskişehir'e kesin dönüş yapan Viyana doğumlu 18 yaşındaki profesyonel boksör Dilara Yücel, Türkiye'yi temsil etmek için UBO tarafından 24 Temmuz'da başkent Tiran'da gerçekleştirilen "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" organizasyonuna katıldı.

Dilara, kadınlar orta sıklet kategorisinde Gürcistanlı rakibi Chakhvashvili'nin organizasyonda sporculara yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı"nı kazandı.

Dilara Yücel, AA muhabirine, rakibi için üzüntü duyduğunu anlatarak, "Nana'nın testi pozitif çıktı. Altın kemeri ülkeme getirdiğim için çok mutluyum. Tüm hazırlıklarımı yapmıştım. Müsabakaya çıksaydık da kemeri alacağımdan emindim." dedi.

Dünya genelinde en genç profesyonel boksörler listesinde yer aldığını ifade eden Yücel, UBO tarafından rakibine unvan maçına çıkması için 1,5 ay süre verildiğini dile getirdi.

Dilara Yücel, UBO'nun ikinci maç için kendi istediği yerde maç düzenlemesine izin verdiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında da kemeri koruma zorunluluğu getirildi. Rakibimle 28 Ağustos'ta İstanbul'da karşı karşıya geleceğiz. Gürcistanlı rakibimin kemeri alabilmesi için maçı kazanması gerekiyor. Önümde bir aylık süre var. Daha fazla çalışarak ülkemde düzenlenecek müsabakayı ringde kazanmak istiyorum. Bu benim için büyük bir avantaj oldu. Destek veren herkese çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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