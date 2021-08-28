Türk atletizmi 2024 Paris Olimpiyatları'ndan umutlu
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Türk atletizmi 2024 Paris Olimpiyatları'ndan umutlu

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk atletizminin madalyalarının konuşulacağını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk atletizminin madalyalarının konuşulacağını söyledi.

Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelindeki genç nüfusun atletizme eğilimini sağlamak için son yıllarda çok sayıda organizasyon düzenlemeye başladıklarını belirtti.

Yarışma sayılarını çoğaltarak yeni sporcular keşfettiklerini anlatan Çintimar, "Tokyo Olimpiyatları ile Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda elde ettiğimiz başarılarla, doğru yolda olduğumuzu, çocuklarımıza verilen her türlü desteğin madalya, başarı ve final olarak döndüğünü gördük." dedi.

Çintimar, atletizm branşlarında son yıllarda sporcu sayılarının sıçrama yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kulüplerimizin çok ciddi desteği var. Bütün kulüplerimize teşekkür ediyorum. Çok fazla yarış yaptıkça sporcu sayısı da artmaya başladı. Bu sene salgına rağmen yaptığımız yarışlarda yaklaşık 40 bine yakın çocuğumuz kış ve yaz sezonunda yarışmış oldu. Bu çok büyük bir başarı. 10 sene önce Türkiye'de 26 tane yol koşusu varken, bugün 150'nin üzerinde yol koşusu var. Bunların hepsi çocuklarımızın sayısını arttırıyor. Şu an 250 binin üzerine sporcumuz mevcut. Bu sayı her geçen gün daha da artıyor."

Atletizmde yabancı sporcu yarışamayacak

Sporcu sayısının artışlıyla birlikte yeni kararlar alındığına işaret eden Çintimar, "9 ay önce atletizmdeki gelişme ivmesini, rekorları, dereceleri ve pozisyonları gördüğümüz için, bundan sonra kulüplerimizin yurt dışından yabancı sporcu yarıştırmasına izin vermeyeceğiz. Kulüplerimizle genel bir karar alıp, bundan sonra kendi çocuklarımızla yarışıyoruz. Yarışların son derece keyifli geçtiğini, bundan sonra daha da güzel olacağını görüyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

Çintimar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda elde edilen başarıların, Türk atletizmine önemli bir ivme kazandırdığını vurguladı.

Bu iki organizasyonda, bir çok Türk sporcunun final yarıştığını ve madalyalar kazandığını ifade eden Çintimar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki bundan sonra sırıkla atlamada, yüksek atlamada, ciritte, güllede, diskte, üç adımda ve uzun atlamada madalyayı konuşacağız. Çünkü artık o noktaya geldik. Tokyo 2020 final olimpiyatımızdı. 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk atletizminin madalyaları konuşulacak. Tokyo'dan döndüğümüzde, teknik ve idari kurullarımızla bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı, Süper Lig ile birlikte değerlendirmeye alacağız. İlk olarak antrenör eğitimi ve olimpik kadroda olan bütün sporcularımızla İzmir'de bir toplantı yapacağız. Gelecek 3 yıllık periyodu, özel ekiplerle birlikte gün gün hazırlamalarını sağlayacağız. Paris 2024'e kadar bütün sporcularımızın nasıl antrenman yapacağı, hangi hafta tedavi ve kontroller için doktora gideceğinin planlamasını tamamladık. Bir tanıtımla olimpiyatlar için yol haritamızı açıklayacağız."

Türk atletizmi 2024 Paris Olimpiyatları'ndan umutlu
Türk atletizmi 2024 Paris Olimpiyatları'ndan umutlu
Türk atletizmi 2024 Paris Olimpiyatları'ndan umutlu
Türk atletizmi 2024 Paris Olimpiyatları'ndan umutlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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Türk atletizmi 2024 Paris Olimpiyatları'ndan umutlu - Haberler Spor
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