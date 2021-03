Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in attığı ilk 'tweet'i 2,5 milyon dolara satın aldı

Twitter CEO'su Jack Dorsey, 2006 yılında "just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) paylaşımı ile dünyaya yeni bir platform kazandırmıştı. Paylaşımının üzerinden tam 15 yıl geçtikten sonra Dorsey'den ilginç bir adım geldi.

EN YÜKSEK TEFLİF ESTAVİ'DEN GELDİ

Paylaşımını Değiştirilemez Token olarak bilinen NFT haline getiren Jack Dorsey, Valuables BY Cent sistemi üzerinden satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle teklifler alan Dorsey'e en yüksek miktar, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'den geldi.

TÜRK ASILLI İŞ ADAMI TARİHE GEÇTİ

Jack Dorsey'in Twitter'daki ilk paylaşımına 2,5 milyon dolar teklif sunan Türk asıllı Sina Estavi, tweet'i satın aldı. Sosyal platformda NFT yöntemiyle satışı gerçekleştirilen ilk varlık olan bu paylaşımı almakla tarihe geçen Estavi, bir kullanıcıdan gelen "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusuna ise verdiği cevapla dikkat çekti. Türk olduğu bilinmeyen Estavi, soruya "Aslen Türk'üm." yanıtını verirken, yaptığı satın alımla birlikte tweet'in meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek.