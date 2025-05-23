Türkiye Yılın İlk 4 Ayında 12 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında toplam 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçi ağırladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye bu yılın ilk 4 ayında gelen 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçinin 10 milyon 590 bin 9'unu yabancılar, 2 milyon 154 bin 75'ini de yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 977 bin 152 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, 946 bin 472 kişiyle İran izledi. Bulgaristan ve İngiltere de sırasıyla en çok ziyaretçinin geldiği diğer ülkeler oldu.

ALMANYA NİSAN AYINDA DA ZİRVEDE

Türkiye'nin nisan ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artış ile 3 milyon 900 bin 546 oldu. Türkiye'yi nisan ayında tercih eden yabancı ziyaretçiler arasında İngiltere ve Almanya dikkat çekti. En çok ziyaretçi gönderen ülke yine Almanya olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,32 artış yaşandı. Türkiye'ye nisan ayında gelen Alman ziyaretçi sayısı 571 bin 42 oldu. Rusya Federasyonu'nun 375 bin 820 ziyaretçiyle 2'nci olduğu sıralamada 373 bin 922 kişiyle 3'üncü sırayı paylaşan İngiltere'de yüzde 13,27 artış oranına ulaşıldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti.