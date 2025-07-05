Türkiye, 2025 Yaz Sezonunda En Çok Aranan Tatil Destinasyonu

Türkiye, 2025 Yaz Sezonunda En Çok Aranan Tatil Destinasyonu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye, 2025 yaz sezonu için Google'da en çok aranan tatil ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya gibi destinasyonlar, hem deniz turizmi hem de kültürel zenginliklerle ön plana çıkıyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yaz sezonu için internet arama motoru Google'da en çok aranan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor. 2025 yazı için tatil planları yapan gezginlerin Google'da en çok aradığı ülkeler arasında Türkiye, modası asla geçmeyen bir klasik olarak öne çıkıyor. Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları, mükemmel otelleri ve zengin tarihi dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırıyor. Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hala avantajlı fiyatlar, Türkiye'yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor" denildi.

TÜRKİYE'DEN SONRA YUNANİSTAN VE İTALYA

Deniz turizminin yanı sıra kültür ve yemek turizmi açısından da Türkiye'nin ön plana çıktığı belirtilerek, " Türkiye'nin sunduğu yalnızca deniz, kum ve güneş değil. Kültürel zenginlikleri, tarihi mirası, eşsiz doğası ve lezzet durakları ile ülkemiz, farklı deneyimler arayan gezginlerin de gözdesi olmayı sürdürüyor. Sağlık ve macera turizmine olan ilginin arttığı 2025 yazında Türkiye ; dalıştan doğa yürüyüşlerine, tarihi kent turlarından yerel mutfak keşiflerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Google arama verilerine göre; Türkiye'nin ardından Yunanistan (Lefkada, Paros, Santorini, Girit), İtalya (Puglia, Sicilya, Sardunya), Mısır (Hurghada, Sharm El Sheikh), Malta (Valletta, Mdina, Gozo), Portekiz (Lizbon, Porto, Algarve) ve Kıbrıs (Baf, Larnaka) gibi popüler destinasyonlar da gezginlerin radarında yer alıyor. Akdeniz'in bu cazip rotaları; güzel manzaralar, kültürel deneyimler ve gastronomi ile ön plana çıkarken, Türkiye özellikle fiyat avantajı, çeşitlilik ve erişilebilirlik konularında öne geçiyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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