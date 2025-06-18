SunExpress, Birleşik Krallık ile Türkiye Arasında Uçuş Kapasitesini Artırdı

SunExpress, Birleşik Krallık ile Türkiye Arasında Uçuş Kapasitesini Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SunExpress, 2025 yaz sezonu için Birleşik Krallık-Türkiye arasındaki uçuşlarda kapasite artırdığını duyurdu. Beş rotada toplam 10 bin ek koltuk sunarak, artan seyahat talebine yanıt veriyor.

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025 yaz sezonunda Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki uçuşlarda kapasite artırdığını duyurdu. Hava yolu, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye artan seyahat talebine yanıt olarak beş rotada toplam 10 bin ek koltuk sunduğunu açıkladı.

Ağustos ve ekim ayları arasında sunulan ek kapasite; Londra Gatwick, Londra Stansted, Bristol ve Birmingham-Antalya uçuşlarını ve Edinburgh-Dalaman uçuşlarını kapsıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil destinasyonlarından Antalya ve Dalaman, doğal güzellikleri ve zengin turistik olanaklarıyla Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Daha fazla yolcunun Türkiye'nin gözde tatil beldelerini keşfetmesini amaçlayan SunExpress, kapasite artışıyla Birleşik Krallık'tan Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Deniz ve güneş turizminin yanı sıra kültür, arkeoloji, gastronomi ve spor odaklı seyahat türlerine de hitap eden uçuş ağıyla SunExpress, Türkiye'nin dört bir yanına doğrudan ulaşım sağlayarak farklı seyahat deneyimlerine olanak tanıyor.

85 uçaklık filosuyla 35 ülkede 237 noktaya direkt sefer düzenleyen hava yolu, bu yıl yaklaşık 17 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Savaşta korkulan oldu! İran'dan nükleer tehdit

Savaşta korkulan oldu! 'Belki' notuyla nükleer gözdağı
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
İran'ın füze saldırıları İsrail kabinesini karıştırdı! 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan ulu orta birbirine girdi
Alvaro Morata hakkında sürpriz iddia

Eşyalarını bile yolladı! İşte Morata'nın yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı

Özcan Deniz isyan etti, mahkeme kararını verdi
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.