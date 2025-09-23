SunExpress, 2025/26 Kış Uçuş Programını Duyurdu

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025/26 kış sezonu iç hat uçuş programını duyurdu. Antalya'dan 14 ve İzmir'den 19 farklı noktaya düzenlenen seferlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirleri birbirine bağlayan hava yolu, yolcularına hem aile ziyareti hem de tatil amaçlı seyahatler için daha fazla bağlantı ve seçenek sunuyor.

SunExpress, kış sezonunda Antalya'dan Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Mardin, Mersin, Muş, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üzere toplamda 14 destinasyona uçuş düzenliyor. Antalya'dan Anadolu'ya haftada 77 kadar sefer sunan hava yolu, yolculara kış aylarında farklı şehirlere esnek ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

MARDİN, YENİDEN UÇUŞ PROGRAMINDA

Mardin, bu kış hava yolunun uçuş programına yeniden dahil oluyor. Antalya'ya seferler haftada iki gün olarak Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. İzmir'e ise seferler haftada üç gün, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Kış sezonunda SunExpress, Ege'nin kalbi İzmir'den Türkiye'nin farklı bölgelerine doğrudan seferler düzenliyor. Hava yolu, İzmir'den 19 şehre haftada 135 kadar sefer sunuyor. İzmir'den sunulan destinasyonlar: Ağrı, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van.

HATAY'A UÇUŞLAR BAŞLADI

Hava yolu, 6 Şubat depreminin ardından hasar gören Hatay Havalimanı'nda pistin yenilenmesiyle birlikte Hatay seferlerine 15 Eylül itibarıyla yeniden başladı. İzmir'e uçuşlar, haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

2025/26 kış programı kapsamında geniş bir uçuş ağıyla Türkiye'nin farklı şehirleri arasında düzenli ve doğrudan bağlantı sunan hava yolu, yolculara daha fazla seyahat seçeneği sağlarken iç turizmin gelişimine de katkıda bulunmayı hedefliyor.