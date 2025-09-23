Haberler

SunExpress, 2025/26 Kış Uçuş Programını Duyurdu

SunExpress, 2025/26 Kış Uçuş Programını Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025/26 kış sezonu için iç hat uçuş programını açıkladı. Antalya'dan 14 ve İzmir'den 19 farklı noktaya düzenleyeceği seferlerle yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunmayı amaçlıyor.

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2025/26 kış sezonu iç hat uçuş programını duyurdu. Antalya'dan 14 ve İzmir'den 19 farklı noktaya düzenlenen seferlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirleri birbirine bağlayan hava yolu, yolcularına hem aile ziyareti hem de tatil amaçlı seyahatler için daha fazla bağlantı ve seçenek sunuyor.

SunExpress, kış sezonunda Antalya'dan Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Mardin, Mersin, Muş, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üzere toplamda 14 destinasyona uçuş düzenliyor. Antalya'dan Anadolu'ya haftada 77 kadar sefer sunan hava yolu, yolculara kış aylarında farklı şehirlere esnek ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

MARDİN, YENİDEN UÇUŞ PROGRAMINDA

Mardin, bu kış hava yolunun uçuş programına yeniden dahil oluyor. Antalya'ya seferler haftada iki gün olarak Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilecek. İzmir'e ise seferler haftada üç gün, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Kış sezonunda SunExpress, Ege'nin kalbi İzmir'den Türkiye'nin farklı bölgelerine doğrudan seferler düzenliyor. Hava yolu, İzmir'den 19 şehre haftada 135 kadar sefer sunuyor. İzmir'den sunulan destinasyonlar: Ağrı, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van.

HATAY'A UÇUŞLAR BAŞLADI

Hava yolu, 6 Şubat depreminin ardından hasar gören Hatay Havalimanı'nda pistin yenilenmesiyle birlikte Hatay seferlerine 15 Eylül itibarıyla yeniden başladı. İzmir'e uçuşlar, haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.

2025/26 kış programı kapsamında geniş bir uçuş ağıyla Türkiye'nin farklı şehirleri arasında düzenli ve doğrudan bağlantı sunan hava yolu, yolculara daha fazla seyahat seçeneği sağlarken iç turizmin gelişimine de katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! 13 kişi gözaltına alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma! 13 kişi gözaltına alındı
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
Volkan Demirel, 6 yıl önce Fenerbahçe'ye ''Alın'' dediği oyuncuyu açıkladı

6 yıl önce Fenerbahçe'ye ''Alın'' dediği oyuncuyu açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın BM konferansında mikrofonu mu kapandı? İletişim Başkanlığı'ndan jet açıklama

Mikrofon iddiası ortalığı karıştırdı! Jet hızında açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.