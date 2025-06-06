Kuşadası'na 24 Saatte 60 Bin Araç Girişi

Kuşadası'na 24 Saatte 60 Bin Araç Girişi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı süresince tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak 24 saatte 60 binden fazla araca ev sahipliği yaptı. İlçedeki trafik yoğunluğu dronla görüntülendi, otellerde doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı. Tatilci akınına uğrayan ilçedeki kilometrelerce araç kuyruğu, dronla görüntülendi.Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatil yapmak için araçlarıyla Kuşadası'na gelenler, kentin Selçuk girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. İlçeye dün saat 12.00'den sonra 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaparken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı. Tatilci akınına uğrayan ilçede, yerli ve yabancı turistler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi.Kurban Bayramı boyunca günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nda nüfusun 1,5 milyona çıkması bekleniyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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