Bodrum'da Kurban Bayramı'nda Sahiller Dolup Taştı

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahiller doldu. Vatandaşlar 30 derece sıcaklıkta denize girip güneşlenirken, tur teknelerine de yoğun ilgi gösterildi. Turlar bin liradan başlıyor.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar sıcak ve güneşli havada denize girerek keyifli vakit geçiriyor.

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü ilçede Kumbahçe, Gümbet, Ortakent, Yalıçiftlik gibi plajlarda vatandaşlar denize girerek keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Öte yandan, tur teknelerine ise sabah saatlerinden itibaren ilginin arttığı gözlendi.

'TURLAR BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, "Doluluk oranları önceki yıllara göre daha fazla ve yerli misafirler yoğunlukta. Boş olan yerlerimiz var. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Tur teknelerimiz dolu sabah erken saatlerinden itibaren misafirlerimiz gelmeye başladı. Turlar sabah saat 10.00'da başlıyor. Saat 16.00-17.00 gibi dönüş yaparlar. 4 ya da 5 koya giden teknelerimiz var ve misafirlerimiz gittiği her koyda yüzüyorlar. Tur fiyatları bin liradan başlıyor konsepte ve tekne yapısına göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatlara öğle yemeği dahil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

