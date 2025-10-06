Bodrum'a 9 Ayda 948 Bin Turist Geldi

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 9 ayda hava ve deniz yoluyla 948 bin turistin geldiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Kış boyunca Almanya'dan Bodrum'a direkt uçuşlar açıldı. İngiltere'den Bodrum'a kış döneminde geçen sene olduğu gibi bu senede uçuşlar olacak. Bu bizim için avantaj, kış boyunca zaman zaman yabancı turistleri göreceğiz" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. Bu kapsamda, 15 Eylül-15 Ekim arası 'sarı yaz' dönemi olarak adlandırılan Bodrum'da, ekim ayında açık olan otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Kentte hava sıcaklığı yer yer 28 derecelere yükseldi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ise denize girerek keyifli dakikalar yaşadı. Öte yandan, Bodrum'a 9 ayda hava ve deniz yolu ile olmak üzere 948 bin yabancı turist geldi.

Kış döneminde yurt dışı uçuşları ile turist görmeye devam edeceklerini ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "15 Eylül, 15 Ekim arası Bodrum'un en iyi zamanı olarak adlandırdığımız sarı yaz, gelecek haftalarda bitiyor. Yoğun bir sezon geçirdik. Geçen seneye göre 9 aylık periyotta 4,9 gibi bir düşüş olsa bile zaman zaman doluluklar yaşandı. En iyi şekilde sezonu kapatacağız. Bölge olarak en az kayıp veren destinasyon olarak tanımlayabiliriz. 9 ayda 827 bin yabancı turist hava yolu ile 121 bin yabancı turist ise kruvaziyer ile olmak üzere toplamda Bodrum'a 948 bin turist geldi. Kış boyunca Almanya'dan Bodrum'a direkt uçuşlar açıldı. İngiltere'den Bodrum'a kış döneminde geçen sene olduğu gibi bu senede uçuşlar olacak. Bu bizim için avantaj, kış boyunca zaman zaman yabancı turistleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'FİYATLAR 3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR'

Otel fiyatlarının oda kahvaltı şeklinde kişi başı 3 bin liradan başladığını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise "Bodrum'da ekim ayında hava güneşli ve güzel görünüyor. Bodrum'da sezon mart sonunda başladı. Bu dönemde daha çok orta yaş ve üzeri misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu dönemde fiyat anlamında oteller daha ekonomik oluyor. Ekim ayının sonuna kadar açık olan otellerimizde yüzde 80-85 arası doluluk var. Bodrum her kesime hitap ediyor. Bu kapsamda fiyatlar oda kahvaltı 3 bin, her şey dahil oda fiyatı ise 5 bin liradan başlıyor" dedi.

'1,5 MİLYON YERLİ VE YABANCI TURİST TEKNE TURU YAPTI'

1,5 milyon yerli ve yabancı turistin tekne turu yaptığını ifade eden Kumbahçe Tekneciler Kooperatifi Başkanı Vahap Özkan da "Sektörümüz bu sene verimli geçti. 1,5 milyon civarı yerli ve yabancı turist taşıdık. Tekne turu fiyatlarımız yemek dahil 850 lira. Bodrum'da Karaada, Meteor, Orak, Akvaryum, Poyraz ve Tavşan koylarına gidiyoruz. Turistler koylarımıza bayılıyorlar. Bizim açımızdan güzel bir sezon oldu. Turlarımız 11.00'de başlıyor, saat 18.00'da sona eriyor. Turistler denize giriyor, koyların fotoğrafını çekiyor. Turu yaptıktan sonra bir sonraki sene tekrar geleceklerini belirten çok sayıda turist oldu. Bu sene motoryatlar rağbet gördü. Amacımız turisti Bodrum'a çekmek" diye konuştu.