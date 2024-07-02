Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde Tatil Maliyetleri Yüksek

Her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'nın bu yılki turist hedefi, 17 milyon. Ramazan ve Kurban bayramlarında yoğunluk yaşanan kentte, 650 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri tam kapasite doldu. Yoğun sezona giriş yapılan bugünlerde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu. Tatilciler, sahilde plaj işletmelerinin yanı sıra halka açık bölümleri de tercih edebiliyor. Halka açık bölümlerde şezlong, şemsiye bulunmuyor. Havlusunu serip şemsiyesini açarak yanında getirdiği yiyecek ve içecekleri tüketen tatilci, günü en az maliyetle değerlendirebiliyor. Tatilci eğer işletmeleri tercih ederse şemsiye, şezlong, yiyecek ve içeceğin yanı sıra özel localarda değişen fiyatlarda hizmet alabiliyor.

LOCALAR 3 BİNDEN BAŞLIYOR

Localar, tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği yerlerden. 6 ya da 8 kişilik kapasiteleriyle localar, meyve tabağı ve locaya özel hizmet veren personel nedeniyle özellikle Rus ve Alman tatilciler tarafından tercih ediliyor. 3 bin liradan başlayan fiyatlar sahil bandında değişiklik gösterip, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Loca yerine şemsiye ve şezlong tercih edenlerin cebinden ise minimum 300 lira çıkıyor. Yiyecek ve içecekle gün boyu şezlong ve şemsiyenin kişi başı alkolsüz maliyeti de 1500 lira.

'FİYATLARDA ARTIŞ YAPMADIK'

Sahildeki işletmelerden birinin sorumlusu Erdoğan Kudal, fiyatlarda artış yapmadıklarını söyledi. Geçen yılki fiyatlardan vatandaşa ve tatilcilere hizmet sunduklarını belirten Kudal, "300 lira, şemsiye ve şezlong fiyatımız. 3 bin liraya 8 kişilik özel menülere sahip localarımız da var. Locada gün boyu gölgelik bir alan imkanı oluyor. Sürekli ilgilenen bir arkadaşımız ve ikramlarımız oluyor" dedi. Kudal, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunduklarını da belirterek, "Gün boyu her türlü yiyecek ve içecek imkanını sunuyoruz. Minimum maliyetle misafirlerimiz, 1 günde burada 1500 lira ödemiş oluyor" diye konuştu.

SERPME KALVALTI 1000 LİRA

Sahildeki işletmelerde kahvaltı, genelde serpme kahvaltı şeklinde veriliyor. Denize sıfır serpme kahvaltının maliyeti, 900 liradan başlıyor. Öğle yemeği hamburger olurken, akşam yemeklerinde tavuk, et ya da balık ızgara şeklinde sunuluyor. Tercihe göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Sahildeki bir başka işletmenin yetkilisi Malik Velizade, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Şezlong ücretinin 350 lira olduğunu belirten Velizade, "Kahvaltı tabağı, çift kişilik ya da tek kişilik. Tek kişi 200 lira, serpme olursa 1000 lira. Öğlen hamburger 250 lira, akşam yemeğinde ızgara tercih ederlerse minimum ceplerinden 1500 lira çıkar. Locayı tercih ederlerse 5 bin lirayı buluyor" dedi.

'TÜRKİYE ÇOK PAHALILAŞMIŞ'

Tatil için ABD'den Antalya'ya geldiğini, 2 aydır Konyaaltı Sahili'nde denize girip, güneşlenerek vaktini değerlendirdiğini anlatan Bora Kılıçoğlu, fiyatların şaşırtıcı olduğunu söyledi. Kılıçoğlu, "Genel olarak Türkiye çok pahalılaşmış. Antalya, Bodrum ve İstanbul'a göre daha hesaplı. Restoranların fiyatları çok artmış. Neredeyse ABD seviyesinde. Artık ABD'de kazanıp, Türkiye'de harcamak o kadar kolay değil" dedi. Bora Kılıçoğlu'nun eşi Jennifer Kılıçoğlu da Antalya'ya 30 yıldır geldiğini, fiyatların bu yıl çok arttığını söyledi.