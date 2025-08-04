Antalya, 105 Bin Yabancı Ziyaretçi ile Rekor Kırdı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminin kalbi Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafirin havayoluyla giriş yaptığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın turizmde yeni bir rekor daha kırdığını belirtti. Ersoy, "Antalya'dan yine gurur verici yeni bir rekor. Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz" ifadelerini kullandı.