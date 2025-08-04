Antalya, 105 Bin Yabancı Ziyaretçi ile Rekor Kırdı

Antalya, 105 Bin Yabancı Ziyaretçi ile Rekor Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Ağustos'ta Antalya'ya 105 bin 284 yabancı misafirin havayoluyla giriş yaptığını açıkladı. Bu rakam, Türkiye turizminin yeni bir rekoru olarak kaydedildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye turizminin kalbi Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafirin havayoluyla giriş yaptığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'nın turizmde yeni bir rekor daha kırdığını belirtti. Ersoy, "Antalya'dan yine gurur verici yeni bir rekor. Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz havayoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soru geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.