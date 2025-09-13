Ankara, Turizm Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünyanın önde gelen çevrim içi seyahat platformu Trip.com'u bünyesinde bulunduran Trip Group iş birliğinde Ankara düzenlenen çalıştay, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

TGA ile Trip.com Group iş birliğinde 9-13 Eylül tarihlerini kapsayan 'Trip Group Fethiye & Ankara & Kapadokya Workshops 2025' isimli çalıştay serisinin Ankara ayağı başarıyla tamamlandı. 9-10 Eylül'de gerçekleşen etkinlikte konaklama sektörünün temsilcileri ve seyahat acentelerinden oluşan 120 katılımcı ağırlandı. Etkinliğin ilk günü, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve Trip.com Group'un Destinasyon Pazarlaması'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Amanda Wang'ın açılış konuşmalarıyla başladı. TGA ile Trip Group yöneticilerin sunumlarının ardından katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Düzenlenen 2 günlük programda heyet, Ankara'nın farklı noktalarını keşfetme fırsatı buldu. Ankara'nın konaklama kapasitesini vurgulamak amacıyla çeşitli oteller ziyaret edilirken; Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Ankara Kalesi ve Ahi Şerafettin (Arslanhane) Camii gibi şehrin kültürel mirasları da deneyimlendi.

Trip.com Group Başkan Yardımcısı Wang, Türkiye'yi küresel ölçekte önde gelen küresel bir destinasyon olarak konumlandırdıklarını, geçen yılın kasım ayında açtıkları İstanbul ofisleriyle Türkiye'ye yönelik çalışmalarının ivme kazandığını belirtti. Wang, "Bu yılın ocak-ağustos ayları arasında Trip.com platformumuz aracılığıyla Türkiye'ye uçuş siparişlerinde 2 haneli bir artış kaydettik. Konaklama sayıları da güçlü bir büyüme gösterdi. Oda gecelemelerinde yıllık 2 haneli büyüme sağlandı ve otellerle doğrudan iş birliği sayesinde yıllık 3 haneli büyüme elde edildi. Bu güçlü büyüme hem Türkiye'nin artan cazibesini hem de ortak çalışmalarımızın başarısını yansıtıyor" dedi.

'ANKARA BİR BÜTÜK OLARAK TURİZM BAŞKENTİDİR'

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da Ankara'da bulunan kültürel mirasları, öne çıkararak daha fazla yerli ve yabancı turistin Başkent'e gelmesini sağladıklarını ve her geçen gün konaklayan sayısının arttığını dile getirdi. Karakaya, Kültür Yolu Festivali gibi etkinlikler ile bakanlığın Ankara'daki turizm çeşitliliğini ön plana çıkardığını vurguladı. Dünyanın en büyük seyahat acentelerinden biri olan Trip.com yetkilerinin Ankara'ya gelmesinin sadece oteller için değil, yerel seyahat acenteleri için de bir fırsat olacağını aktaran Karakaya, bu firmaların iş hacimlerini artıracaklarını söyledi. Karakaya, "Müzelerimiz, termal otellerimiz, kültürel miraslarımız ve tarihi yapılarımızın Ankara'da turizm çeşitliliğinin ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. Stadyumumuzun inşaatının tamamlanmasıyla birlikte sportif etkinliklere gelenlerin de sayısı oldukça artacaktır. Ankara sadece Çankaya değil, Beypazarı, Polatlı, Kızılcahamam ve diğer ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak turizm başkentidir" ifadelerini kullandı.

2019 yılında kurulan TGA, Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.