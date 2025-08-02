AJet, İstanbul'dan Halep'e Uçuş Seferlerine Başladı

AJet, İstanbul'dan Halep'e Uçuş Seferlerine Başladı
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AJet, Suriye'de başkent Şam'dan sonra Halep seferlerine başladı. Uçuşlar, Halep Uluslararası Havalimanı'nda su takı ve törenle karşılandı. Genel Müdür Kerem Sarp, Halep'in tarihi ve stratejik önemine vurgu yaptı.

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Suriye'de başkent Şam'dan sonra Halep seferlerine başladı.

İstanbul Sabiha Gökçen-Halep seferini yapan VF340 sefer sayılı uçak 2 saat süren uçuşun ardından Halep Uluslararası Havalimanı'nda havacılık geleneği olarak su takı ve törenle karşılandı. Halep'te yapılan karşılama törenine; Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "AJet olarak Şam'dan sonra Suriye'deki ikinci hattımızı Halep'e açtık. Suriye'de yeni dönemin ardından Halep gibi tarihi ve stratejik öneme sahip bir şehri uçuş ağımıza katmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Halep hattı ile bölgedeki yeniden yapılanma süreciyle birlikte artan ulaşım ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

AJet'in İstanbul – Halep hattındaki direkt seferleri pazartesi, salı, perşembe, cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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