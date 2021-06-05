Turizm bölgesi Kundu'da toplanan esnaf, yeni saat ayarlaması istedi

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemerağzı-Kundu'da 5 dernek ve 300'e yakın esnaf bir araya gelerek saat uygulaması ile ilgili kısıtlamanın 00.00'a çekilmesini istedi.

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemerağzı-Kundu'da 5 dernek ve 300'e yakın esnaf bir araya gelerek saat uygulaması ile ilgili kısıtlamanın 00.00'a çekilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi 1 Haziran kararlarına göre sokağa çıkma kısıtlamasının saat 22.00'de başlaması, turizm esnafını zor duruma da bıraktı. Antalya'nın Kundu – Kemerağzı bölgesinde bir araya gelen Kundu, Kemer, Belek, Boğazkent ve Kadriye turizmci esnafı dernek başkanları ve 300'e yakın turizm esnafı ortak bir açıklama yaparak, turizm bölgelerinde kısıtlamanın 24.00'de başlaması talebinde bulundular.

Turizm esnafları dernekleri adına açıklama yapan Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, "Pandemi sürecinde kanayan yara olan turizm sektörünün esnafları olarak, bu süreçte devletimizin belirlediği tüm kurallara harfiyen uyduk. Devletimizin açıklamış olduğu 1 Haziran'da ki bazı uygulamalar biz esnafları çok zor durumda bırakmıştır" dedi.

Akşam saat uygulamasının saat 22.00'den 00.00'a çekilmesi talebinde bulunan Dernek Başkanı Metin Kanmaz, "Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimiz gündüz saatlerinde otellerinde deniz, havuz gibi etkinliklerle zaman geçiriyor ve akşam yemeğinden sonra bölgemizi gezmeye çıkıyor. Görüyor ki dükkanlar kapalı tekrar oteline dönüyor. Bu durum tüm esnaflarımızı zor durumda bırakıyor. Esnaflarımız bu zor durum karşısında kira, vergi, SGK gibi giderlerini karşılayamıyor. Pandemi sürecinde kapalı olduğumuz zamanlarda dahi bazı işyerlerinde kiralar ve işyeri aidatları alınmaya devam etti" dedi.

Pazar günlerin de dükkanların kapalı olmasından dolayı esnafları zor duruma soktuğunu dile getiren Metin Kanmaz, turizm alanlarında Pazar gününün yasak kapsamından çıkarılmasını talep etti.

Turizmin sadece otellerden ibaret olmadığını kaydeden Metin Kanmaz, "Otellerin dışında turizm bölgelerinde yüzlerce esnafımızın olduğunu ve bu esnaflarımızın ekonomimizin lokomotifi olduğunu en küçük esnafın yanında en az iki kişinin çalıştığını, bu esnaflarımızın her birinin vergi ve SGK mükkellefi olduğunu ve sorunlarını basın açıklaması ile duyurmamızın gerektiğini düşündüğümüzden dolayı esnaf adına harekete geçtik" ifadesinde bulundu.

Son olarak ayrıca, Belek Turizm Esnafı Dernek Başkanı Yaşar Aksu, Kadriye Dernek Başkanı Aydın Zeybek, Boğazkent Dernek Başkanı Ahmet Hoda ve Kemer Bölgesi Dernek Başkanı Fatih Yüksel Turizmin başkenti Antalya'nın pandemi, kısıtlamalarının kısmen de olsa kapsam dışında tutulması gerektiğini dile getirerek " Esnaflarımız için sayın Cumhurbaşkanı ve Hükümetimize yardımcı olmaları için saygılarımızla arz ediyoruz" dediler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı